Кудерметова — Александрова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
Кудерметова
На травяном покрытии в Хертонгебосе Вероника Кудерметова не проиграла ни одного сета. Во втором круге россиянка переиграла бельгийку Грет Миннен (6:4, 6:1).
Время встречи продолжалось 1 час 15 минут, за это время россиянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.
До этого Вероника Кудерметова выиграла в стартовой игре у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.
Александрова
Екатерина Александрова добилась уверенной победы над соотечественницей Анной Блинковой (6:0, 7:5). Встреча длилась 1 час 19 минут.
Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
В первом круге рейтингового турнира в Хертогенбосе Екатерина Александрова добилась победы в матче против грузинки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4).
Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.83.
Прогноз: В этом сезоне теннисистки встречались между собой два раза. В Дубае Кудерметова выиграл в трёх сетах, а на турнире Большого шлема вверх взяла Александрова. В предстоящей игре можно рискнуть в пользу 19-й ракетки мира, ставим на победу Екатерины Александровой.
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Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-3.5) с коэффициентом 1.98.