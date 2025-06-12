ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития Ламин ЯмальПравильный менталитет. Вот почему Ямаль станет еще лучше Хоакин БаклиУсман подерется с Бакли, Намаюнас против Мэверик. Анонс карда UFC Atlanta
    Все новости спорта

    Александрова добьётся успеха и выйдет в полуфинал

    Кудерметова — Александрова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Вероника Кудерметова
    Прогноз и ставки на Кудерметова — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 12 Июня 2025 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 12:00 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •

    Кудерметова

    На травяном покрытии в Хертонгебосе Вероника Кудерметова не проиграла ни одного сета. Во втором круге россиянка переиграла бельгийку Грет Миннен (6:4, 6:1).

    Время встречи продолжалось 1 час 15 минут, за это время россиянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    До этого Вероника Кудерметова выиграла в стартовой игре у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.

    Александрова

    Екатерина Александрова добилась уверенной победы над соотечественницей Анной Блинковой (6:0, 7:5). Встреча длилась 1 час 19 минут.

    Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    В первом круге рейтингового турнира в Хертогенбосе Екатерина Александрова добилась победы в матче против грузинки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: В этом сезоне теннисистки встречались между собой два раза. В Дубае Кудерметова выиграл в трёх сетах, а на турнире Большого шлема вверх взяла Александрова. В предстоящей игре можно рискнуть в пользу 19-й ракетки мира, ставим на победу Екатерины Александровой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-3.5) с коэффициентом 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кудерметова — Александрова?

    Матч Кудерметова — Александрова состоится 13 июня 2025 года в 11:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Кудерметова — Александрова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Александровой (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кудерметова — Александрова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Александровой (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Александрова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кудерметова — Александрова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Индиана — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брэнстин — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ламенс — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Боржеш — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотсон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Микельсен — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Опелка — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саккари — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андрееску — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зверев — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Биррелл — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кудерметова — Александрова: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 13.06.202511:00. Александрова добьётся успеха и выйдет в полуфинал
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры