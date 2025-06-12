Кудерметова — Александрова. Ставка (к. 1.98) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Александрова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кудерметова

На травяном покрытии в Хертонгебосе Вероника Кудерметова не проиграла ни одного сета. Во втором круге россиянка переиграла бельгийку Грет Миннен (6:4, 6:1).

Время встречи продолжалось 1 час 15 минут, за это время россиянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

До этого Вероника Кудерметова выиграла в стартовой игре у сестры Полины Кудерметовой (6:3, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге женской теннисной ассоциации Вероника Кудерметова занимает 39 место.

Александрова

Екатерина Александрова добилась уверенной победы над соотечественницей Анной Блинковой (6:0, 7:5). Встреча длилась 1 час 19 минут.

Александрова выполнила четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В первом круге рейтингового турнира в Хертогенбосе Екатерина Александрова добилась победы в матче против грузинки Мариам Болквадзе (6:3, 6:4).

Екатерина Александрова занимает 19 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.41, на победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: В этом сезоне теннисистки встречались между собой два раза. В Дубае Кудерметова выиграл в трёх сетах, а на турнире Большого шлема вверх взяла Александрова. В предстоящей игре можно рискнуть в пользу 19-й ракетки мира, ставим на победу Екатерины Александровой.

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-3.5) с коэффициентом 1.98.