Евгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы

Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский и наставник «Родины-М» Евгений Бушманов обсудили матчи национальной сборной, новые тренерские назначения в РПЛ и гипотетическое желание Карло Анчелотти следить за чемпионатом России. Кроме того, один из лучших защитников ЦСКА и «Спартака» 90-х поделился взглядом на молодых игроков своего амплуа в стране и в мире.

«Удержать планку Гладышеву будет сложно»

— Есть полное удовлетворение от двух матчей сборной России, или сегодня нужно выигрывать все?

— В целом, положительное впечатление. А что впервые за два с лишним года сыграли вничью, не имеет никакого значения. Тренерский штаб таких задач и не ставит, уверен, абсолютно искренне декларируя свои задачи. Понятно, любой тренер хочет выиграть каждый матч, как и любой футболист тоже. Но Карпин понимает, что при тех условиях, в которых сегодня существует наша сборная, основные цели другие.

— Эта команда пробилась бы на чемпионат мира, или Евро?

— Судя по товарищеским матчам с соперниками приличного уровня, думаю, да. Пусть мы и помним последний неудачный опыт с Хорватией. Но за первое-второе места в отборочной группе боролись бы определенно.

— Матвей Сафонов так рвался в сборную, что не оставил тренерам выбора?

— На сегодня это вратарь №1, давно не был дома, в клубе играет немного. Правильное решение было вызвать, несмотря на все сопутствующие обстоятельства.

— «Покер» Ярослава Гладышева — совсем прям серьезная заявка на лидерские роли в атаке клуба и сборной?

— В большей степени дополнительная уверенность для самого игрока. И только новый чемпионат может подтвердить уверенность в нем того или иного тренерского штаба. Удержать планку куда сложнее, чем стрельнуть в одночасье. Но как раньше говорили, надо сыграть первый и последний матч. Вистов в глазах нового тренера «Динамо» добавил, теперь необходимо хорошо начать новый сезон.

— Состав на матч с Беларусью, который явно позиционировался как второй, теперь таковым не назовешь?

— Я думаю, что сейчас назвать первый, второй, третий, четвертый состав довольно сложно. Очень большое количество футболистов задействовано за это время. Наверное, тот, что был с Нигерией, ближе к оптимальному, но опять-таки все условно. Игра с Беларусью показала, что у нас есть хорошая молодежь, которая готова себя проявлять и в матчах за сборную, использовать свой шанс.

Ярослав Гладышев забивает гол в ворота Беларуси Сборная России

— Понятно, сложный вопрос из гипотетической плоскости, но можете назвать 11 первых, будь завтра официальный матч?

— Давайте так... Вратарь — Сафонов. Центральные защитники — Осипенко, Дивеев. С фланговыми сложнее, но, наверное, Сильянов справа и слева Круговой. Если берем схему 4-3-3, то в полузащите Глебов, Обляков и Головин. Атакующее трио... На острие — Тюкавин однозначно. Слева — Мостовой, справа — Алексей Миранчук.

«Дивеев — эталонный ЦЗ в РПЛ, но ему мешает травматизм»

— Валерий Карпин вправе вернуться к совмещению должностей?

— Конечно. Не так много сборных сегодня отстранено от официальных матчей, поэтому ссылаться на мировые примеры бессмысленно.

— К последним клубным новостям. Почему «Динамо» так тянет с информацией о новом тренере, что является секретом полишинеля?

— Может быть потому, что были игры сборной, так договорились, видимо. Другого объяснения не вижу.

— Понимаете, что происходит в «Ростове»?

— Думаю, сейчас все устаканилось. Очевидно, шла борьба за власть. Но прежнее руководство осталось, поэтому вектор развития будет прежним — бороться за результат в каждом матче и выгодно продавать игроков.

— Для Николая Комличенко «Локо» — оптимальный вариант при таком желании спартаковских тренеров видеть его у себя?

— Я думаю, что в «Локомотиве» ему будет проще себя проявить, чем в «Спартаке». Там все-таки давление гораздо выше, никто не даст времени на раскачку. Здесь меньше иностранцев, все свои, знакомые ребята. И нет другого нападающего такого плана. Должен сразу заиграть.

— В случае с Максимом Осипенко все же перевесят зенитовские деньги, а не ментальная связь с Карпиным?

— Зависит от количества вложенных денег, как в него, так и в «Ростов». Если это будет значительно больше, то выбор очевиден. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.

— В этой связи вопрос о центральных защитниках, кто сейчас эталон, или близок к нему в чемпионате России?

— Дивеев обладает всеми качествами, необходимыми для современного центрального защитника. Единственная его проблема — травматизм. Поэтому иногда пропадает взаимопонимание с партнерами. Ну, и, пожалуй, Роша, пусть и с некоторой натяжкой.

— В Европе главные ориентиры?

— Рюдигер, как такой харизматичный пример, которого боятся нападающие, пусть и не без ляпов. Маркиньос, тут уж безо всяких оговорок. Хотя не типичный защитник сегодняшнего дня — не мощный, не обладает гренадерским ростом. Но при этом умный, техничный и в единоборствах себя уверенно чувствует, даже на втором этаже. Поэтому в атаку ходит на все «стандарты».

Игорь Дивеев globallookpress.com

— А из молодых?

— Кубарси из «Барсы». Парню 18 лет, и уже второй сезон на таком уровне. Для своего возраста выглядит очень уверенно и стабильно. Хейсен, который сейчас перешел в «Реал», с хорошими задатками.

— Как рано сегодня молодой игрок в праве выходить на эту позицию и играть без замен?

— Сейчас вообще такая тенденция пошла, что молодым стали доверять, это не наше время. И в первую очередь — в топ-клубах. Если взять не только «Барселону» и не только конкретное амплуа, в «ПСЖ» мы видим, что ребята в 20 лет полностью оправдывают, решают игры в Лиге чемпионов.

«В Самаре ожидается большая перезагрузка»

— Возвращаясь к нынешним российским реалиям... Неожиданный уход Марко Николича из ЦСКА — это деньги, влияние агентов на трансферы, еврокубковые перспективы в АЕКе, семья?

— Действительно, очень неожиданно для всех. В клубе говорят, что такая шоковая история. Но для него, наверное, комплекс причин, которые вы назвали.

— Правильная история с неустойкой?

— Ну, он не раб, как кто-то cказал. И все должны быть к этому готовы, когда подписывают контракт.

— Кто теперь лучше всего способен использовать в ЦСКА все нажитое весной?

— Футбол Николича достаточно специфический. 4-4-2, ромб. Даже не скажу, кто еще в мире играет по такой схеме. Кто бы ни пришел, будет перестройка системы. Будь то Алмейда, или кто-то из российских тренеров.

— «Локо» наконец не опоздал с переподписанием контрактов с лидерами. В подходе клуба что-то меняется?

— Если бы хотели не опоздать, то и раньше все могли делать вовремя. Но сейчас другая стратегия в клубе, которая очевидна на протяжении определенного времени.

— «Спартаку» кто требуется в первую очередь, коль там пока тишина?

— Мы помним прошлую осень, когда «Спартак» обыгрывал всех с большим запасом, играя в классный футбол. Вроде бы никого и не нужно было, но кому-то пришло в голову найти еще центрального нападающего, крайнего. Взяли игроков за хорошие деньги, а эффект получился обратный. Сейчас, если говорить о стартовом составе, то, наверное, в опорную зону нужно кого-то смотреть и на фланги защиты.

— А в центр обороны?

— Есть Бабич и Дуарте, который начинал хорошо, но весной почему-то мало играл. Понятно, есть еще вопрос лимита. Скажем Денисова, если о флангах, много критикуют, но он уже больше ста матчей за «Спартак» провел. И при любом тренере выигрывает конкуренцию за свои позиции. Это говорит о том, что игрок продолжает расти, прогрессировать при всем том давлении, которое на него оказывается. С русским паспортам найти человека сильнее него довольно сложно.

Даниил Денисов globallookpress.com

— Что не чужую вам тоже Самару теперь ждет после всех скандалов и назначения Магомеда Адиева?

— Очень большая перезагрузка, потому что какое-то количество игроков уйдет. Но главное, что Осинькин и Адиев кардинально отличаются в подходе к игре. Осинькин — это комбинационный, атакующий футбол, Адиев — контратака с быстрым выходом из обороны. Будет совершенно другая команда. Посмотрим, как это сработает на практике.

— Иван Сергеев на что в праве рассчитывать?

— Понятно, что и новым «Крыльям» нападающий такого уровня, способный играть в любой футбол, подходит. Он и как наконечник с большим объемом работы способен действовать, и в подыгрыше. Здесь никаких проблем нет. Но есть в том, что он знает себе цену и будет выбирать.

— Почему в «Ахмате» всплывает Александр Сторожук, ничего особенного нигде не добившийся?

— Довольно долгое время находился в системе «Краснодара» и первую команду возглавлял, заработал себе имя, футбол ставит достаточно интересный. Умеет работать с российскими игроками.

— В «Факеле», несмотря на вылет, остаются и Роман Асхабадзе, и Игорь Шалимов. Решат задачу возвращения в элиту незамедлительно?

— Первая лига — очень непростой, специфичный турнир, многое должно сложиться. Насколько состав сейчас изменится, от этого тоже многое зависит. Большой вопрос. Шалимов с одной стороны опытный тренер, но навыка решения таких задач не имеет. Думаю, что решат, поскольку город футбольный, есть поддержка губернатора. Надеюсь, все получится.

— Ситуация в «Черноморце», которая меняется каждый день, вам понятна?

— Возможно, эмоции зашкалили. С одной стороны, к команде со спортивной точки зрения никаких вопросов нет. С другой — не пустили в «стыки», осадок остался. Если Шишкарев остается, то и тренеры, и лидеры тоже. Будут претендовать на выход, безусловно. Если в очередной раз ничего не изменится...

— Новый состав Премьер-лиги каким вам видится?

— С Нижним Новгородом. До 15 команд не опустится.

— Любопытный момент, который сейчас с улыбкой воспринимаем — четыре игрока РПЛ проголосовали сами за себя при определении лучшего футболиста сезона. Латиноамериканцы понятно, но Эдуард Сперцян..?

— Отлично воспринимаю. Сперцян не совсем русский, пусть и воспитанник «Краснодара», тоже южная кровь. Может себе позволить.

— Свежо предание, что Карло Анчелотти будет следить за РПЛ, если бразилец Жерсон подпишет контракт с «Зенитом»?

— Шикарно. Напротив, убежден, что будет смотреть, если у «Зенита» реально все получится, а Жерсон продолжит играть, забивать и здесь.

Прогнозы и ставки на футбол

— Ждете от первого клубного чемпионата мира, который на днях стартует в США, чего-то сногсшибательного?

— В футболе сейчас многое меняется. Лига чемпионов в новом формате вызывала определенные сомнения, но получился весьма интересный турнир. Думаю, что и КЧМ привнесет что-то новое. В любом случае, болельщики со всех континентов будут наблюдать за этим турниром, как и все мы.