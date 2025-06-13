Рузе — Андрееску. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Елена Рузе из Румынии сыграет против Бьянки Андрееску из Канады в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Рузе

Румынская теннисистка не проиграла ещё ни одного сета на соревнованиях в Хертогенбосе. В битве за выход в четвертьфинал Елена Рузе выиграла у канадской соперницы Карсон Брэнстин (6:4, 6:3).

В этом поединке Рузе выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.

Также представительница румынской школы тенниса переиграла хозяйку корта Ван дер Брук (6:2, 6:1)

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Елена Рузе занимает 80 место.

Андрееску

Бьянка Андрееску разгромила во втором круге рейтингового турнира в Херьогенбосе Лулу Сан из Новой Зеландии (6:0, 6:4).

В поединке против новозеландки Андрееску два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

В первом круге соревнований Андрееску переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (6:1, 6:3)

Канадка занимает 118 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееску в этом матче можно поставить за

1.50, на победу Рузе букмекеры предлагают за 2.60.

Прогноз: Обе теннисистки претендуют на место в полуфинале рейтингового турнира. Можно ожидать от встречи результативной игры, ставим на тотал геймов больше 21.5

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.90.