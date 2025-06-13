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    Рузе — Андрееску. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

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    Бьянка Андрееску
    Елена Рузе из Румынии сыграет против Бьянки Андрееску из Канады в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рузе — Андрееску, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Рузе

    Румынская теннисистка не проиграла ещё ни одного сета на соревнованиях в Хертогенбосе. В битве за выход в четвертьфинал Елена Рузе выиграла у канадской соперницы Карсон Брэнстин (6:4, 6:3).

    В этом поединке Рузе выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    Также представительница румынской школы тенниса переиграла хозяйку корта Ван дер Брук (6:2, 6:1)

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Елена Рузе занимает 80 место.

    Андрееску

    Бьянка Андрееску разгромила во втором круге рейтингового турнира в Херьогенбосе Лулу Сан из Новой Зеландии (6:0, 6:4).

    В поединке против новозеландки Андрееску два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.

    В первом круге соревнований Андрееску переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (6:1, 6:3)

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    Канадка занимает 118 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееску в этом матче можно поставить за
    1.50, на победу Рузе букмекеры предлагают за 2.60.

    Прогноз: Обе теннисистки претендуют на место в полуфинале рейтингового турнира. Можно ожидать от встречи результативной игры, ставим на тотал геймов больше 21.5

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рузе — Андрееску?

    Матч Рузе — Андрееску состоится 13 июня 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рузе — Андрееску?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 21.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рузе — Андрееску?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 21.5» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рузе — Андрееску?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рузе — Андрееску?

    Коэффициенты букмекеров: : На Андрееску в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Рузе букмекеры предлагают за 2.60.

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