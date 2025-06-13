Рузе — Андрееску. Ставка (к. 1.90) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Рузе
Румынская теннисистка не проиграла ещё ни одного сета на соревнованиях в Хертогенбосе. В битве за выход в четвертьфинал Елена Рузе выиграла у канадской соперницы Карсон Брэнстин (6:4, 6:3).
В этом поединке Рузе выполнила один эйс, допустила три ошибки на собственной подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.
Также представительница румынской школы тенниса переиграла хозяйку корта Ван дер Брук (6:2, 6:1)
В рейтинге WTA Елена Рузе занимает 80 место.
Андрееску
Бьянка Андрееску разгромила во втором круге рейтингового турнира в Херьогенбосе Лулу Сан из Новой Зеландии (6:0, 6:4).
В поединке против новозеландки Андрееску два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта.
В первом круге соревнований Андрееску переиграла Джоанну Гарленд из Тайваня (6:1, 6:3)
Канадка занимает 118 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Андрееску в этом матче можно поставить за
1.50, на победу Рузе букмекеры предлагают за 2.60.
Прогноз: Обе теннисистки претендуют на место в полуфинале рейтингового турнира. Можно ожидать от встречи результативной игры, ставим на тотал геймов больше 21.5
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Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.90.