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    Диалло — Хачанов. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Диалло — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против канадца Габриэля Диалло в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 13 Июня 2025 года

    Габриел Диалло

  • Канада
    •  Габриел Диалло 11:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
    •

    Диалло

    Габриэль впервые в карьере дошел до четвертьфинала на травяном турнире ATP.

    В первом круге канадский теннисист выиграл у Александра Вукича — 7:5, 7:6.

    Во втором раунде Диалло остановил еще одного представителя Австралии Джордана Томпсона — 4:6, 6:1, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-50.

    Хачанов

    Карен на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче российский теннисист с трудом выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 5:7, 7:6.

    В решающем сете при счете 0:2 Хачанов сделал обратный брейк. Также стоит отметить, что он весьма уверенно провел тай-брейк, отдав сопернику лишь одно очко.

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    Хачанов прошел хотя бы раунд на шестом турнире подряд. На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 2.72, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: предстоящий матч, скорее всего, будет для Карена таким же сложным, как и встреча с Макдональдом. Здесь россиянину ни в коем случае нельзя отдавать геймы на своей подаче — на приеме будет очень тяжело.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диалло — Хачанов?

    Матч Диалло — Хачанов состоится 13 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диалло — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диалло — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диалло — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диалло — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 2.72, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

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    Диалло — Хачанов: прогноз и ставка за 1.96, статистика, коэффициенты матча 13.06.202512:00. Сможет ли Хачанов выйти в полуфинал в Хертогенбосе?
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