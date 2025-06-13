Диалло — Хачанов. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

Габриел Диалло
Карен Хачанов
Диалло
Габриэль впервые в карьере дошел до четвертьфинала на травяном турнире ATP.
В первом круге канадский теннисист выиграл у Александра Вукича — 7:5, 7:6.
Во втором раунде Диалло остановил еще одного представителя Австралии Джордана Томпсона — 4:6, 6:1, 7:5.
Лучшим результатом Диалло в этом сезоне пока остается сенсационный выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, благодаря которому он приблизился к дебюту в топ-50.
Хачанов
Карен на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
В первом матче российский теннисист с трудом выиграл у американца Маккензи Макдональда — 6:3, 5:7, 7:6.
В решающем сете при счете 0:2 Хачанов сделал обратный брейк. Также стоит отметить, что он весьма уверенно провел тай-брейк, отдав сопернику лишь одно очко.
Хачанов прошел хотя бы раунд на шестом турнире подряд. На этом отрезке его лучшим результатом пока остается выход в полуфинал грунтового «пятисотника» в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 2.72, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: предстоящий матч, скорее всего, будет для Карена таким же сложным, как и встреча с Макдональдом. Здесь россиянину ни в коем случае нельзя отдавать геймы на своей подаче — на приеме будет очень тяжело.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.