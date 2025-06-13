Боржеш — Эмбер. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну на этой неделе провел пока лишь один матч.

Во втором раунде португалец должен был встретиться с Отто Виртаненом, но финн по какой-то причине не смог выйти на корт.

В в первом круге Боржеш одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Боржен впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира на траве на уровне ATP.

Эмбер

Юго второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.

На этой неделе француз попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Эмбер одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 7:5, 6:3.

Эмбер ни разу еще не выигрывал больше одного матча после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь пять побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: в прошлом году Юго проиграл Нуну на харде в Монреале со счетом 6:3, 6:7, 6:7. В последнее время Эмбер играет чересчур неубедительно, поэтому сейчас есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.