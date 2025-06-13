ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы «Краснодар» наконец стал чемпиономПримеры для подражания. Семь главных героев РПЛ сезона-2024/25 Хосеп ГвардиолаБольше, чем тренер: как Гвардиола говорит о том, о чём другие молчат
    Все новости спорта

    Эмбер снова проиграет Боржешу?

    Боржеш — Эмбер. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Юго Эмбер Прогнозы на Нуну Боргеш
    Прогноз и ставки на Боржеш — Эмбер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юго Эмбер
    Француз Юго Эмбер сыграет против португальца Нуну Боржеша в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Хертогенбосх. Мужчины 13 Июня 2025 года

    Нуну Боржес

  • Португалия
    •  Нуну Боржес 12:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
    •

    Боржеш

    Нуну на этой неделе провел пока лишь один матч.

    Во втором раунде португалец должен был встретиться с Отто Виртаненом, но финн по какой-то причине не смог выйти на корт.

    В в первом круге Боржеш одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Боржен впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира на траве на уровне ATP.

    Эмбер

    Юго второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.

    На этой неделе француз попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче Эмбер одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 7:5, 6:3.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Эмбер ни разу еще не выигрывал больше одного матча после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь пять побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: в прошлом году Юго проиграл Нуну на харде в Монреале со счетом 6:3, 6:7, 6:7. В последнее время Эмбер играет чересчур неубедительно, поэтому сейчас есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Эмбер?

    Матч Боржеш — Эмбер состоится 13 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.52.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.32
  • Прогноз на матч Витория — Крузейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Байя
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Форталеза — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Гремио — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Атланта Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Васку да Гама
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кудерметова — Александрова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зверев — Накашима
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Энгель — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шелтон — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фучович — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Юань — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Боржеш — Эмбер: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 13.06.202512:00. Эмбер снова проиграет Боржешу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры