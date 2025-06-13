Боржеш — Эмбер. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

Нуну Боржес
Уго Умбер
Боржеш
Нуну на этой неделе провел пока лишь один матч.
Во втором раунде португалец должен был встретиться с Отто Виртаненом, но финн по какой-то причине не смог выйти на корт.
В в первом круге Боржеш одержал победу над американцем Нишешем Басаваредди — 7:6, 6:2.
Боржен впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира на траве на уровне ATP.
Эмбер
Юго второй год подряд вышел в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе.
На этой неделе француз попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.
В первом матче Эмбер одержал победу над британцем Дэном Эвансом — 7:5, 6:3.
Эмбер ни разу еще не выигрывал больше одного матча после февральского турнира в Марселе, на котором он защитил титул. С тех пор он одержал лишь пять побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.53, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: в прошлом году Юго проиграл Нуну на харде в Монреале со счетом 6:3, 6:7, 6:7. В последнее время Эмбер играет чересчур неубедительно, поэтому сейчас есть смысл рассмотреть ставки без учета исхода встречи.
- 1.92Бергс — Лаял: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.85Юань — Мертенс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:30
- 2.08Зверев — Накашима: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.