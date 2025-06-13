Фучович — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон четвертый раз в карьере дошел в Штутгарте до четвертьфинала.

На данный момент его лучшим результатом здесь остается выход в полуфинал в 2023 году.

В стартовом матче на этой неделе Фучович одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:4.

Во втором раунде он выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 7:6, 6:3.

Прогнозы на теннис

При этом с учетом квалификации Фучович провел в Штутгарте уже четыре матча. В решающем раунде отбора он выиграл у Бейбита Жукаева.

Фриц

Тейлор на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче американский теннисист одержал победу над французом Кантентом Алисом — 6:3, 7:6.

В прошлом году Фриц выиграл 10 из 12 матчей на траве, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

Кроме того, в 2024-м Фриц выиграл турнир в Истборне и дошел до четвертьфинала в Лондоне.

В этом сезоне лучшим результатом Фрица пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.15, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: два года назад Мартон обыграл Тейлора в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 6:4, 7:5. Похоже, американца ждет еще один непростой матч против венгерского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.