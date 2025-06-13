ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей ТашуевСергей Ташуев: Мне не нравилось, как играл ЦСКА при Николиче, не увидел развития Ламин ЯмальПравильный менталитет. Вот почему Ямаль станет еще лучше Хоакин БаклиУсман подерется с Бакли, Намаюнас против Мэверик. Анонс карда UFC Atlanta
    Все новости спорта

    Фриц снова проиграет Фучовичу на траве в Штутгарте?

    Фучович — Фриц. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на Мартон Фучович
    Прогноз и ставки на Фучович — Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против венгра Мартона Фучовича в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Фриц, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фучович

    Мартон четвертый раз в карьере дошел в Штутгарте до четвертьфинала.

    На данный момент его лучшим результатом здесь остается выход в полуфинал в 2023 году.

    В стартовом матче на этой неделе Фучович одержал победу над немцем Янником Ханфманом — 7:5, 6:4.

    Во втором раунде он выиграл у француза Артура Риндеркнеша — 7:6, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    При этом с учетом квалификации Фучович провел в Штутгарте уже четыре матча. В решающем раунде отбора он выиграл у Бейбита Жукаева.

    Фриц

    Тейлор на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче американский теннисист одержал победу над французом Кантентом Алисом — 6:3, 7:6.

    В прошлом году Фриц выиграл 10 из 12 матчей на траве, а его главным достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона.

    Кроме того, в 2024-м Фриц выиграл турнир в Истборне и дошел до четвертьфинала в Лондоне.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В этом сезоне лучшим результатом Фрица пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.15, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: два года назад Мартон обыграл Тейлора в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 6:4, 7:5. Похоже, американца ждет еще один непростой матч против венгерского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 24,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фучович — Фриц?

    Матч Фучович — Фриц состоится 13 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фучович — Фриц?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 24,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фучович — Фриц?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 24,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фучович — Фриц?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фучович — Фриц?

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 3.15, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Брэнстин — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ламенс — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Боржеш — Виртанен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уотсон — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Микельсен — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эала — Рисер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Опелка — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саккари — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Бергс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Андрееску — Сун
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Зверев — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Биррелл — Юань
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фучович — Фриц: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 13.06.202512:00. Фриц снова проиграет Фучовичу на траве в Штутгарте?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры