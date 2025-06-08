Депай в погоне за рекордом: Ниерланды без проблем обыграли Финландию на выезде

Уже к 23-й минуте всё было решено. Первый гол — результат абсолютного подарка от Кайринена: его неуклюжая попытка грудью скинуть мяч назад оказалась точной передачей на Мемфиса Депая. Столь небрежный жест сложно себе представить в матче такого уровня, но нападающий «Коринтианс» без колебаний воспользовался моментом и пробил в нижний угол — 1:0. Это был его 48-й мяч за сборную: до рекорда Робина ван Перси остаются всего два точных удара.
Прошло всего 17 минут — и Нидерланды удвоили преимущество. Коди Гакпо, работавший на фланге с отточенной геометрией, навесил на дальнюю штангу, откуда Дензел Дюмфрис влетел и буквально вколотил мяч в сетку. Это уже 10-й гол защитника в футболке сборной — рекорд для игроков его амплуа в XXI веке.
Финляндия пыталась — но класс говорил сам за себя
Финны, открывшие отборочную кампанию в марте победой над Мальтой и ничьей с Литвой, надеялись на свою дисциплину и работу на контратаках. Оливер Антман и Йоэль Похьянпало время от времени огрызались, но ощутимой угрозы воротам Флеккена так и не создали. Единственный настоящий момент у хозяев — удар всё того же Антмана, с которым вратарь справился без особого труда.
Капитан Финляндии Лукаш Градецкий, для которого этот матч стал сотым за сборную, явно заслуживал большего от своих полевых коллег. Он вытащил несколько опасных мячей — особенно после ударов Фримпонга и того же Депая — но спасти игру в одиночку не мог.
Вторая половина встречи превратилась в обязательную программу, которую надо было выполнить через силу. Без остроты, без риска, без лишней энергии — и у тех, и у других. Нидерланды сыграли прагматично, будто экономили силы на следующую встречу с Мальтой. Френки де Йонг, работавший в центре поля, едва не отличился после розыгрыша с Вегхорстом, но послал мяч мимо дальней штанги. А Депай мог удвоить личный счёт, но вновь Градецкий был начеку.
Темп падал, поле периодически превращалось в центр реабилитации — уставшие после долгого сезона игроки получали микротравмы и боролись с судорогами. Куман дал минутки нескольким игрокам со скамейки, но общая картина осталась прежней: Финляндия без идей, Нидерланды — без необходимости форсировать.
Уверенно, без блеска — но с результатом
Победа на классе. Именно такой — не завораживающей, не эффектной, но нужной — она и должна была быть для команды Рональда Кумана. Теперь Нидерланды идут в группе G с трёхочковым отставанием от Польши, но с игрой в запасе. Следующий шаг — Мальта дома, и он должен быть ещё более уверенным.
А пока — Мемфис Депай продолжает свой марш к вершине исторической таблицы бомбардиров сборной. И, кажется, обойти ван Перси — лишь вопрос времени.