Депай в погоне за рекордом: Ниерланды без проблем обыграли Финландию на выезде

Матчи вроде этого запоминаются только в турнирных таблицах. В Хельсинки не было эпической борьбы, драматических поворотов или ливня из голов — зато были порядок, точность и дисциплина. Сборная Нидерландов уверенно стартовала в отборочном цикле к ЧМ-2026, обыграв Финляндию на выезде с минимальным напряжением, но максимальной эффективностью.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Финляндия — Нидерланды 0:2 Голы: 0:1 Мемфис Депай (6'), 0:2 Дензел Дюмфрис (23') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо (Глен Камара, 70'), Роберт Иванов (Onni Valakari, 76'), Артту Хосконен, Йере Уронен, Матти Пельтола, Миро Тенхо (Беньямин Кялльман, 70'), Каан Кайринен, Робин Лод (Фредрик Йенсен, 55'), Оливер Антман, Йоэль Похьянпало (Ильмари Нисканен, 55') Нидерланды: Марк Флеккен, Жереми Фримпонг, Натан Аке (Ваутер Вегорст, 62'), Вирджил ван Дейк, Ян Паул ван Хекке (Микки ван де Вен, 46'), Дензел Дюмфрис, Френки де Йонг, Тейьяни Рейндерс (Ксави Симонс, 69'), Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо (Джастин Клюйверт, 85'), Мемфис Депай (Стефан де Врей, 69') Предупреждения: Ян Паул ван Хекке (28'), Тейьяни Рейндерс (61'), Ильмари Нисканен (90')

Уже к 23-й минуте всё было решено. Первый гол — результат абсолютного подарка от Кайринена: его неуклюжая попытка грудью скинуть мяч назад оказалась точной передачей на Мемфиса Депая. Столь небрежный жест сложно себе представить в матче такого уровня, но нападающий «Коринтианс» без колебаний воспользовался моментом и пробил в нижний угол — 1:0. Это был его 48-й мяч за сборную: до рекорда Робина ван Перси остаются всего два точных удара.

Мемфис Депай globallookpress.com

Прошло всего 17 минут — и Нидерланды удвоили преимущество. Коди Гакпо, работавший на фланге с отточенной геометрией, навесил на дальнюю штангу, откуда Дензел Дюмфрис влетел и буквально вколотил мяч в сетку. Это уже 10-й гол защитника в футболке сборной — рекорд для игроков его амплуа в XXI веке.

Финляндия — Нидерланды globallookpress.com

Финляндия пыталась — но класс говорил сам за себя

Финны, открывшие отборочную кампанию в марте победой над Мальтой и ничьей с Литвой, надеялись на свою дисциплину и работу на контратаках. Оливер Антман и Йоэль Похьянпало время от времени огрызались, но ощутимой угрозы воротам Флеккена так и не создали. Единственный настоящий момент у хозяев — удар всё того же Антмана, с которым вратарь справился без особого труда.

Капитан Финляндии Лукаш Градецкий, для которого этот матч стал сотым за сборную, явно заслуживал большего от своих полевых коллег. Он вытащил несколько опасных мячей — особенно после ударов Фримпонга и того же Депая — но спасти игру в одиночку не мог.

Лукаш Градецкий globallookpress.com

Вторая половина встречи превратилась в обязательную программу, которую надо было выполнить через силу. Без остроты, без риска, без лишней энергии — и у тех, и у других. Нидерланды сыграли прагматично, будто экономили силы на следующую встречу с Мальтой. Френки де Йонг, работавший в центре поля, едва не отличился после розыгрыша с Вегхорстом, но послал мяч мимо дальней штанги. А Депай мог удвоить личный счёт, но вновь Градецкий был начеку.

Темп падал, поле периодически превращалось в центр реабилитации — уставшие после долгого сезона игроки получали микротравмы и боролись с судорогами. Куман дал минутки нескольким игрокам со скамейки, но общая картина осталась прежней: Финляндия без идей, Нидерланды — без необходимости форсировать.

Финляндия — Нидерланды globallookpress.com

Уверенно, без блеска — но с результатом

Победа на классе. Именно такой — не завораживающей, не эффектной, но нужной — она и должна была быть для команды Рональда Кумана. Теперь Нидерланды идут в группе G с трёхочковым отставанием от Польши, но с игрой в запасе. Следующий шаг — Мальта дома, и он должен быть ещё более уверенным.

А пока — Мемфис Депай продолжает свой марш к вершине исторической таблицы бомбардиров сборной. И, кажется, обойти ван Перси — лишь вопрос времени.