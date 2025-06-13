Медведев — Опелка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Райли Опелки в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Медведев

Даниил на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче российский теннисист одержал победу над французом Адрианом Маннарино — 7:6, 6:4.

Вопреки ожиданиям, это был не самый простой матч, в котором Маннарино подтвердил статус не самого удобного соперника для Медведева. Перед этой встречей в их противостоянии была ничья 4-4.

В первом сете Медведев сделал обратный брейк и спас два сетбола на тай-брейке.

Прогнозы на теннис

В целом для первого в этом году матча на траве Медведев сыграл не так уж и плохо, но при этом пока нельзя сказать, что он готов к борьбе за титул.

Опелка

Райли четвертый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на турнире ATP.

Во втором круге американский теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6, 6:3.

В первом раунде он одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

При этом важно добавить, что Опелка не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Опелки букмекеры предлагают за 4.22.

Прогноз: Даниил выиграл четыре из пяти матчей против Райли. Но также стоит заметить, что последний раз они встречались еще в 2021 году. На самом здесь не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. У Опелки чересчур неприятная первая подача, которая, скорее всего, станет серьезной проблемой для российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.