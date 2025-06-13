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    Справится ли Медведев с подачей Опелки?

    Медведев — Опелка. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Хертогенбосе 13 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Опелка
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Райли Опелки в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе (Нидерланды). Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Медведев — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Медведев

    Даниил на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.  В первом матче российский теннисист одержал победу над французом Адрианом Маннарино — 7:6, 6:4.

    Вопреки ожиданиям, это был не самый простой матч, в котором Маннарино подтвердил статус не самого удобного соперника для Медведева. Перед этой встречей в их противостоянии была ничья 4-4.

    В первом сете Медведев сделал обратный брейк и спас два сетбола на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В целом для первого в этом году матча на траве Медведев сыграл не так уж и плохо, но при этом пока нельзя сказать, что он готов к борьбе за титул.

    Опелка

    Райли четвертый раз в сезоне прошел не менее двух раундов на турнире ATP.

    Во втором круге американский теннисист выиграл у чилийца Николаса Харри — 7:6, 6:3.

    В первом раунде он одержал волевую победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом — 6:7, 7:6, 6:2.

    При этом важно добавить, что Опелка не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем матче отбора двухметровый американец проиграл эстонцу Марку Лаялу — 6:7, 3:6.

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    Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается сенсационный выход в финал январского турнира в Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Опелки букмекеры предлагают за 4.22.

    Прогноз: Даниил выиграл четыре из пяти матчей против Райли. Но также стоит заметить, что последний раз они встречались еще в 2021 году. На самом здесь не всё так однозначно, как может показаться на первый взгляд. У Опелки чересчур неприятная первая подача, которая, скорее всего, станет серьезной проблемой для российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Медведев — Опелка?

    Матч Медведев — Опелка состоится 13 июня 2025 года в 15:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Медведев — Опелка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Медведев — Опелка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Медведев — Опелка?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Медведев — Опелка?

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.24, победу Опелки букмекеры предлагают за 4.22.

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    Медведев — Опелка: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 13.06.202515:30. Справится ли Медведев с подачей Опелки?
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