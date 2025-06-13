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    Шагнёт ли Мертенс в полуфинал Хертогенбоса?

    Юань — Мертенс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

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    Элиза Мертенс
    Китаянка Юэ Юань сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юань — Мертенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хертогенбосх. Женщины 13 Июня 2025 года

    Юань Юэ

  • Китай
    •  Юань Юэ 13:30 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Юань

    На соревнованиях в Хертогенбосе китайская теннисистка не проиграла ни одного сета. В битве за выход в полуфинал Юэ Юань одержала победу в матче против австралийки Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).

    В поединке Юань пять разподала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

    В первом круге рейтингового турнира Юэ Юань переиграла латышку Анастасию Севастову (6:3, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Юэ Юань занимает 84 место.

    Мертенс

    1 часа и 23 минут хватило Элизе Мертенс хватило, чтобы обыграть гречанку Марию Саккари (6:3, 6:0).

    За это время бельгийская теннисистка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

    В первом круге соревнований Элиза Мертенс выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой (6:5, 6:0).

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    На данный момент Мертенс занимает 25 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Юань букмекеры предлагают за 4.00.

    Прогноз: Элиза Мертенс — фаворит матча, к тому же бельгийка хорошо справляется со своими соперницами в Хертогенбосе. Ставим на победу 25-й ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: Фора Мертенс (-4.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Юань — Мертенс?

    Матч Юань — Мертенс состоится 13 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Юань — Мертенс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Мертенс (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Юань — Мертенс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Мертенс (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Юань — Мертенс?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Юань — Мертенс?

    Коэффициенты букмекеров: : На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Юань букмекеры предлагают за 4.00.

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    Юань — Мертенс: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 13.06.202513:30. Шагнёт ли Мертенс в полуфинал Хертогенбоса?
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