Юань — Мертенс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Китаянка Юэ Юань сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе. Матч пройдёт 13 июня, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Юань — Мертенс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Юань

На соревнованиях в Хертогенбосе китайская теннисистка не проиграла ни одного сета. В битве за выход в полуфинал Юэ Юань одержала победу в матче против австралийки Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).

В поединке Юань пять разподала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

В первом круге рейтингового турнира Юэ Юань переиграла латышку Анастасию Севастову (6:3, 6:3).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Юэ Юань занимает 84 место.

Мертенс

1 часа и 23 минут хватило Элизе Мертенс хватило, чтобы обыграть гречанку Марию Саккари (6:3, 6:0).

За это время бельгийская теннисистка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.

В первом круге соревнований Элиза Мертенс выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой (6:5, 6:0).

На данный момент Мертенс занимает 25 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Юань букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: Элиза Мертенс — фаворит матча, к тому же бельгийка хорошо справляется со своими соперницами в Хертогенбосе. Ставим на победу 25-й ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: Фора Мертенс (-4.5) с коэффициентом 1.85.