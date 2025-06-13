Юань — Мертенс. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир Хертогенбос 13 июня 2025 года

Юань Юэ
Элисе Мертенс
Юань
На соревнованиях в Хертогенбосе китайская теннисистка не проиграла ни одного сета. В битве за выход в полуфинал Юэ Юань одержала победу в матче против австралийки Кимберли Биррелл (6:4, 6:3).
В поединке Юань пять разподала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.
В первом круге рейтингового турнира Юэ Юань переиграла латышку Анастасию Севастову (6:3, 6:3).
В рейтинге WTA Юэ Юань занимает 84 место.
Мертенс
1 часа и 23 минут хватило Элизе Мертенс хватило, чтобы обыграть гречанку Марию Саккари (6:3, 6:0).
За это время бельгийская теннисистка выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти.
В первом круге соревнований Элиза Мертенс выиграла у болгарской теннисистки Виктории Томовой (6:5, 6:0).
На данный момент Мертенс занимает 25 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.25, на победу Юань букмекеры предлагают за 4.00.
Прогноз: Элиза Мертенс — фаворит матча, к тому же бельгийка хорошо справляется со своими соперницами в Хертогенбосе. Ставим на победу 25-й ракетки мира.
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Рекомендуемая ставка: Фора Мертенс (-4.5) с коэффициентом 1.85.