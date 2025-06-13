Мария — Рыбакина. Ставка (к. 2.10) и прогноз на турнир в Лондоне 13 июня 2025 года

Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против немки Татьяны Марии в четвертьфинале турнира WTA 500 в Лондоне. Матч пройдет 13 июня, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мария — Рыбакина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мария

Татьяна второй раз в этом году вышла в четвертьфинал турнира WTA.

До сих пор ее лучшим результатом в 2025-м был выход в 1/4 финала на грунтовом турнире в Боготе.

В Лондоне с учетом квалификации Мария провела уже четыре матча. В решающем раунде отбора она выиграла у австралийки Арины Родионовой.

В первом круге британского «пятисотника» 37-летняя теннисистка одержала победу над представительницей Канады Лейлой Фернандес — 7:6, 6:2.

Прогнозы на теннис

Но главным сюрпризом стала победа Марии над чешкой Каролиной Муховой — 6:7, 7:5, 6:1.

При этом совсем случайными успехи Марии нельзя назвать. Достаточно сказать, что в 2022 году она дошла до полуфинала на Уимблдоне.

Рыбакина

Елена на этой неделе попала в число сеяных и стартовала сразу со второго круга.

В первом матче теннисистка из Казахстана спокойно обыграла британку Хезер Уотсон — 6:4, 6:2.

Рыбакина, как правило, каждый год демонстрирует хорошие результаты на траве. Ее главным достижением на этом покрытии стала победа на Уимблдоне в 2022 году.

В прошлом сезоне Рыбакина дошла до полуфинала на британском мэйджоре.

Что касается текущего сезона, то сейчас у Елены 27 побед и 10 поражений. В конце мая она выиграла грунтовый турнир в Страсбурге, а потом прошла три раунда на Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марию в этом матче можно поставить за 5.60, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: два года назад Елена обыграла Татьяну на харде в Пекине со счетом 7:5, 6:0. Скорее всего, в предстоящем матче у представительницы Казахстана тоже не будет серьезных проблем.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой по геймам (-5,5) за 2.10.