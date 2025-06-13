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    Оже-Альяссим тоже проиграет главной сенсации недели?

    Энгель — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Джастина Энгеоля в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Энгель — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 13 Июня 2025 года

    Justin Engel

  • Штутгарт. Мужчины
    •  Justin Engel 11:00 Феликс Оже-Альяссим

    Феликс Оже-Альяссим

  • Канада
    •

    Энгель

    Джастин впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

    Более того, 17-летний немец — самый молодой игрок в четвертьфинале уровня ATP на траве со времен Бориса Беккера.

    Во втором кругу Энгель одержал уверенную победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:4.

    В стартовом матче на этой неделе Энгель выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 4:6, 6:4, 7:6. Это был его первый в карьере матч на траве.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге. После этого он очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

    Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. В Штутгарт он приехал в статусе 281-й ракетки мира

    Оже-Альяссим

    Феликс на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче теннисист из Канады выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

    После февральского турнира в Дубае, на котором он уступил в финале Стефаносу Циципасу, Оже-Альяссим смог пройти дальше второго круга только на грунтовом «пятисотнике» в Гамбурге.

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    Но судя по первому матчу в Штутгарте, Оже-Альяссим неплохо подготовился к турниру.

    Также стоит добавить, что Феликс дважды доходил до финала в Штутгарте — в 2019-м и 2021 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 4.83, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: похоже, 17-летний Энгель еще один игрок нового поколения, который стремительно ворвется в первую сотню рейтинга. У Оже-Альяссима могут возникнуть проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Энгель — Оже-Альяссим?

    Матч Энгель — Оже-Альяссим состоится 13 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Энгель — Оже-Альяссим?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Энгель — Оже-Альяссим?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Энгель — Оже-Альяссим?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Энгель — Оже-Альяссим?

    Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 4.83, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.16.

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