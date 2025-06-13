Энгель — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Штутгарте 13 июня 2025 года

Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против немца Джастина Энгеоля в четвертьфинале турнира WTA 250 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 13 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Энгель — Оже-Альяссим, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Энгель

Джастин впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP.

Более того, 17-летний немец — самый молодой игрок в четвертьфинале уровня ATP на траве со времен Бориса Беккера.

Во втором кругу Энгель одержал уверенную победу над американцем Алексом Микельсеном — 6:4, 6:4.

В стартовом матче на этой неделе Энгель выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 4:6, 6:4, 7:6. Это был его первый в карьере матч на траве.

Прогнозы на теннис

В прошлом месяце Энгель обыграл опытнейшего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа в первом круге «пятисотника» в Гамбурге. После этого он очень достойно провел матч против Андрея Рублева (3:6, 5:7).

Энгель пока что находится в конце третьей сотни рейтинга. В Штутгарт он приехал в статусе 281-й ракетки мира

Оже-Альяссим

Феликс на этой неделе попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче теннисист из Канады выиграл у француза Джованни Мпетши-Перрикара — 6:4, 6:4.

После февральского турнира в Дубае, на котором он уступил в финале Стефаносу Циципасу, Оже-Альяссим смог пройти дальше второго круга только на грунтовом «пятисотнике» в Гамбурге.

Но судя по первому матчу в Штутгарте, Оже-Альяссим неплохо подготовился к турниру.

Также стоит добавить, что Феликс дважды доходил до финала в Штутгарте — в 2019-м и 2021 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Энгеля в этом матче можно поставить за 4.83, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: похоже, 17-летний Энгель еще один игрок нового поколения, который стремительно ворвется в первую сотню рейтинга. У Оже-Альяссима могут возникнуть проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.