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    «Чонбук Моторс» продолжит побеждать?

    Канвон — Чонбук Моторс: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.02

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи
    Прогноз и ставки на «Канвон» — «Чонбук Моторс»
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    «Чонбук Моторс»
    13 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Канвон» и «Чонбук Моторс». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Канвон» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 13 Июня 2025 года

    Канвон

  • Канвон
    •  Канвон 13:30 Чонбук Хендай Моторс

    Чонбук Хендай Моторс

  • Чонджу
    •

    «Канвон»

    Турнирное положение: команда из Канвона не может похвастаться хорошими результатами в этом сезоне.

    Коллектив из одноименного города в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

    Канвонцы смогли забить всего 14 мячей, а пропустили 19.

    Последние матчи: в прошлых турах «Канвон» проиграл «Пхохан Стилерс» (1:2) и «Аньянгу» (1:3).

    До этого же «оранжево-черные» победили «Гвангю» (1:0) и сыграли вничью с «Ульсаном» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим подопечные Чунг Кён Хо выиграли у «Сихуэнь Ситизен» (2:1) в 1/8 финала Кубка Южной Кореи.

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: «Канвон» борется за то, чтобы попасть в топ-6 и пробиться в чемпионский плей-офф. Сейчас команда отстает от шестой позиции только на три балла, поэтому вся борьба еще впереди.

    В прошлом сезоне «Канвон» финишировал на второй строчке в турнирной таблице и стал серебряным призером чемпионата. В этом сезоне пока что наметился регресс.

    «Чонбук Моторс»

    Турнирное положение: команда из города Чонджу является главным претендентом на чемпионский титул.

    В настоящий момент «зеленые» смогли набрать 35 очков и лидируют в турнирной таблице.

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    • За 17 матчей «воины» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «Чонбук Моторс» переиграл «Ульсан» (3:1) и «Тэгу» (4:0).

    До этого же подопечные Густаво Пойета сыграли вничью с «Джеджу» (0:0) и выиграли у «Аньянга» (2:0).

    Перед этим команда также выбила «Тэджон Ситизен» (3:2) из Кубка Южной Кореи.

    Не сыграют: все готовы выйти на поле.

    Состояние команды: в последнее время «Чонбук Моторс» выступает хорошо и претендует на чемпионский титул. Сейчас у команды огромная серия без поражений.

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    В прошлом сезоне «Чонбук Моторс» стал лишь десятым, поэтому прогресс у команды, как говорится, налицо.

    Статистика для ставок

    • «Чонбук Моторс» не проигрывает на протяжении 15 матчей

    • «Канвон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • В последней очной игре «Канвон» переиграл «Чонбук Моторс» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.15, а победа «Канвон» — в 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: «Чонбук Моторс» сейчас на хорошем ходу и должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Чонбук Моторс» за 2.02.

    Прогноз: «Чонбук Моторс» в последнее время много забивает, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канвон — Чонбук Моторс?

    Матч Канвон — Чонбук Моторс состоится 13 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Канвон — Чонбук Моторс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Чонбук Моторс.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канвон — Чонбук Моторс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Чонбук Моторс» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канвон — Чонбук Моторс?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канвон — Чонбук Моторс?

    Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.15, а победа «Канвон» — в 4.15.

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    Канвон — Чонбук Моторс: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 13.06.202513:30. «Чонбук Моторс» продолжит побеждать?
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