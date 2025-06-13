Канвон — Чонбук Моторс: прогноз на чемпионат Южной Кореи по футболу, ставка на матч за 2.02

13 июня в чемпионате Южной Кореи по футболу сыграют «Канвон» и «Чонбук Моторс». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Канвон» — «Чонбук Моторс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Канвон»

Турнирное положение: команда из Канвона не может похвастаться хорошими результатами в этом сезоне.

Коллектив из одноименного города в настоящий момент имеет в своем активе 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

Канвонцы смогли забить всего 14 мячей, а пропустили 19.

Последние матчи: в прошлых турах «Канвон» проиграл «Пхохан Стилерс» (1:2) и «Аньянгу» (1:3).

До этого же «оранжево-черные» победили «Гвангю» (1:0) и сыграли вничью с «Ульсаном» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим подопечные Чунг Кён Хо выиграли у «Сихуэнь Ситизен» (2:1) в 1/8 финала Кубка Южной Кореи.

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: «Канвон» борется за то, чтобы попасть в топ-6 и пробиться в чемпионский плей-офф. Сейчас команда отстает от шестой позиции только на три балла, поэтому вся борьба еще впереди.

В прошлом сезоне «Канвон» финишировал на второй строчке в турнирной таблице и стал серебряным призером чемпионата. В этом сезоне пока что наметился регресс.

«Чонбук Моторс»

Турнирное положение: команда из города Чонджу является главным претендентом на чемпионский титул.

В настоящий момент «зеленые» смогли набрать 35 очков и лидируют в турнирной таблице.

За 17 матчей «воины» смогли 27 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «Чонбук Моторс» переиграл «Ульсан» (3:1) и «Тэгу» (4:0).

До этого же подопечные Густаво Пойета сыграли вничью с «Джеджу» (0:0) и выиграли у «Аньянга» (2:0).

Перед этим команда также выбила «Тэджон Ситизен» (3:2) из Кубка Южной Кореи.

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: в последнее время «Чонбук Моторс» выступает хорошо и претендует на чемпионский титул. Сейчас у команды огромная серия без поражений.

В прошлом сезоне «Чонбук Моторс» стал лишь десятым, поэтому прогресс у команды, как говорится, налицо.

Статистика для ставок

«Чонбук Моторс» не проигрывает на протяжении 15 матчей

«Канвон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Канвон» переиграл «Чонбук Моторс» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Чонбук Моторс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.15, а победа «Канвон» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: «Чонбук Моторс» сейчас на хорошем ходу и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Чонбук Моторс» за 2.02.

Прогноз: «Чонбук Моторс» в последнее время много забивает, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.30.