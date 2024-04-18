В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Металлург» 18 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В течение довольно продолжительного отрезка регулярного чемпионата «Металлург» Мг рассматривался в качестве главного кандидата на лидерство на Востоке. В итоге он сумел занять первое место, набрав в 68 матчах 95 очков.

Последние матчи: В Кубок Гагарина-2024 «Магнитка» вошла не так уверенно, как могла бы, что было обусловленно заряженностью соперника — «Амура» — справиться с которым удалось лишь в матче №6 на «Платинум Арене».

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По такому же шаблону прошла серия со «Спартаком». Она закончилась в шестой игре в Москве, где «Металлург» Мг разгромил столичный клуб (3:0), предварительно одержав эффектную победу дома (5:3).

Полуфинал с «Автомобилистом» же достиг наивысшей точки интриги, поскольку все решалось в седьмом матче в Магнитогорске. Команда Андрея Разина одержала верх, но по ходу игры столкнулась с рядом проблем (3:2).

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Не сыграют: Первый финальный матч «Металлург» Мг проведет в полном составе.

Состояние команды: На пути к финалу «Магнитка» неоднократно сталкивалась с тяжелыми ситуациями, с которыми в итоге умело справлялась. В ответственные моменты команда способна демонстрировать предельную собранность, что также будет важно в соперничестве с «Локо».

«Локомотив»

Путь к плей-офф: «Локомотив» оставался одним из трех — порой четырех, если учесть результаты «Спартака» — претендентов на лидерство в Западной конференции, но закончить регулярку ему удалось на третьей строчке с 93 набранными баллами.

Последние матчи: В 1/8 финала ярославцы вышли на ЦСКА — обескровленного действующего чемпиона, с которым удалось справиться за пять матчей, хотя на старте «Локо» и проиграл крупно.

Самым нервным и в какой-то степени аномальным оказалось соперничество с «Авангардом», которое, несмотря на исключительное преимущество команды Игоря Никитина, дошло до седьмого матча. Но на льду омичей ярославцы сумели поставить точку.

Во всех смыслах образцово «Локомотив» провел полуфинальный раунд с «Трактором», разделавшись с ним без единого поражения. В последнем матче, прошедшем в Челябинске, команда Никитина крупно выиграла всухую (3:0).

Не сыграют: На данный момент у «Локомотива» нет травмированных игроков.

Состояние команды: Если вынести за рамки серию с «Авангардом», то для «Локомотива» нынешняя плей-офф кампания складывается относительно легко. Команда уверенно справлялась с соперниками, почти всегда контролируя развитие серий.

Статистика для ставок

Победой «Металлурга» Мг закончились семь домашних матчей из последних восьми

В трех предыдущих гостевых встречах «Локо» победил, ни разу не пропустив больше гола

Три матча из последних пяти на выезде ярославцы провели «на ноль»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.80, а победа «Локомотива» — в 2.44.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 4.5 — за 1.85.

Прогноз: В финале намечается упорная битва двух неуступчивых и крепких команд, которые умеют грамотно действовать от соперника и отлично обороняться. Вполне возможно, что на старте им не хватит основного времени, чтобы выявить победителя, а сам матч едва ли станет насыщенным в плане заброшенных шайб.

Ставка: «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.08.

Прогноз: С учетом свежести перед финалом и тем, как хладнокровно команда Никитина действовала ранее, она вполне способна вырваться в этом противостоянии вперед.

Ставка: «Локомотив» победит с форой 0 за 1.80.