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    Совершит ли «Лилль» камбэк в в битве за полуфинал?

    «Лилль» — «Астон Вилла». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 18 апреля 2024 года

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    «Астон Вилла» — «Лилль»
    В рамках 1/4 финала Лиги конференций 18 апреля пройдет матч «Лилль» — «Астон Вилла». Начало — в 19:45 «Лилль» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 18 Апреля 2024 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Лилль»

    Путь в плей-офф: «Лилль» пробился в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, заняв 1 место в своей группе. Французский коллектив набрал 14 очков и опередил в таблице «Слован», «Олимпию» и «Клаксвик».

    Последние матчи: В первом матче 1/4 финала против «Астон Виллы» французский клуб потерпел поражение с разницей в один мяч (1:2). Всё для «Лилля» начиналось крайне неудачно, «доги» к 56-й минуте уже «горели» с разницей в два мяча.

    Лилль — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

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    Затем не засчитали гол в исполнении игрока «Лилля» Гудмундссона. Арбитры с помощью системы ВАР угладели офсайд. Однако на 84-й минуте поединка французам удалось вернуться в игру благодаря голу Диаките.

    Не сыграет: Илич, Умтити, Гомес и Фернандеш пропустят игру из-за травм. Дисквалифицированных на матч нет.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: После травм в строй команды вернулись Мирамон, Мораиш, они могут помочь «Лиллю» перевернуть ход поединка в дуэли с английским визави.

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» расположился на 4 месте, от лидера — ПСЖ отставание составляет 14 очков.

    «Астон Вилла»

    Путь в плей-офф: «Астон Вилла» миновала стадию стыкового раунда Лиги конференций, так как заняла первое место в групповом этапе еврокубка. Путь в плей-офф для английского клуба начинается с 1/8 финала. В битве за выход в четвертьфинал «Астон Вилла» сразилась с амстердамским «Аяксом» (4:0 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

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    • Последние матчи: В первом матче 1/4 против «Лилля» британцы добились минимальной победы со счётом 2:1. В составе «Астон Виллы» голами отметились шотландец Джон МакГин и Олли Уоткинс.

    Не сыграет: С травмами колена в лазарете «Астон Виллы» находятся аргентинец Эмилиано Буэндия, француз Бубакар Камара и британец Тайрон Мингс. С травмой ноги из строя также выбыл Джейкоб Рэмзи.

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    Состояние команды: В строй британской команды после травм вернулись Дюран и Диего Карлос. Перед ответным поединком с «Лиллем» у «Астон Виллы» наблюдается беспроигрышная серия, которая состоит из трёх матчей.

    В чемпионате Англии «Астон Вилла» вырвалась на четвёртое лигочемпионское место, сместив с этой строчки «Тоттенхэм». В 33 туре английской Премьер-лиги команда уверенно переиграла одного из лидеров чемпионата — «Арсенал» (2:0).

    Статистика для ставок

    • «Астон Вилла» выиграла у «Лилля» первый матч 1/4 финала Лиги конференций (2:1)

    • В 2002-м «Астон Вилла» и «Лилль» играли между собой 2 раза

    • «Лилль» выиграл у «Астон Виллы» (2:0), а также сыграл вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.56, а победа «Астон Виллы» — в 2.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.02 соответственно.

    Прогноз: В первой встрече футолисты «Лилля» и «Астон Виллы» обменялись голами. На кону — путёвка в полуфинал Лиги конференций, «Лиллю» нужно будет открываться, чтобы сравнять паритет в двухматчевой дуэли с «Астон Виллой».

    Можно ожидать, что оба клуба отличатся в поединке, как это сделали в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу результативности поединка. «Лилль» и «Астон Вилла» вполне способны сыграть в открытый футбол, в прошлый раз соперники забили на двоих три мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Астон Вилла» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Лилль» камбэк в в битве за полуфинал?
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