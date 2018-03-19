«Нэшвилл» и «Тампа» вышли в плей-офф, неделя российских юбилеев в НХЛ

«Нэшвилл» и «Тампа-Бэй» первыми вышли в плей-офф

Пожалуй, главным событием недели стали три подряд победы «Нэшвилла», которые позволили «Предаторз» превзойти рубеж в 100 очков, опередить в общей турнирной таблице НХЛ «Тампу-Бэй» и первыми во всей Лиге гарантировать себе место в плей-офф.

На текущей неделе «Нэшвилл» обыграл дома своего основного конкурента по центральному дивизиону «Виннипег», а затем взял две выездных победы над «Аризоной» и «Колорадо». В итоге из последних 14 матчей «Хищники» выиграли 13, заодно установив новый рекорд франшизы – 14 выездных матчей подряд с очками! «Нэшвилл», игравший в финале Кубка Стэнли в прошлом сезоне, явно намерен, как минимум, повторить свое достижение и для этого у «Предаторз» есть все предпосылки.

Следом за «Нэшвиллом» место в плей-офф гарантировала себе и «Тампа-Бэй». Хотя неделя «Лайтнинг» оказалась не столь удачной – два поражения в трех матчах, и лишь успех в игре с «Эдмонтоном» дома (3:1) помог «Молниям» гарантировать себе выход в плей-офф.

С другой стороны, домашние поражения от «Оттавы» (4:7) и «Бостона» (0:3), стоили «Тампе» первого места в Лиге, а наиболее нежелательным стало поражение от «Брюинз» — главных конкурентов. Теперь отрыв от «Бостона» сократился до четырех баллов, при этом у «Брюинз» на два сыгранных матча меньше. С другой стороны, у «Лайтнинг» легче календарь ближайших матчей, так что скорее всего «Молнии» удержат лидерство в Столичном дивизионе.

Разные серии «Коламбуса», «Детройта» и «Ванкувера»

Вероятно, «Коламбусу» для достижения результатов необходимо внешняя мотивация. Стоило «Флориде» приблизиться к «Блу Джекетс», и над «Коламбусом» замаячила перспектива вылететь из зоны плей-офф, как команда после серии из восьми поражений в десяти матчах выдала десять побед в последних 13 поединках.

Более того, сейчас подопечные Джона Тортореллы идут на самой длинной текущей серии побед в Лиге – семь подряд. В последний раз «Коламбус» проигрывал еще 3-го марта, а на прошлой неделе обыграл «Монреаль», «Филадельфию» и «Оттаву».

А вот «Флорида» такой темп не выдержала, и за прошедшую неделю проиграла два из трех поединков, отстав от «Коламбуса» уже на шесть очков и на пять от «Нью-Джерси», хотя пока еще имеет три игры в запасе.

Хорошая неделя удалась «Торонто», который взял три победы над «Монреалем», «Баффало» и «Далласом», продлив попутно свою домашнюю серию побед до 12 поединков – это новый рекорд в истории команды! Также новый рекорд для франшизы установил «Виннипег», взяв 25 домашних побед в регулярном чемпионате. Предыдущее достижение было установлено предшественниками «Джетс» из «Атланты Трэшерз», которые в сезоне 2005/2006 взяла 24 виктории на родном льду.

Кроме того, новое достижение НХЛ установил нападающий «Виннипега» Патрик Лайне. Финн набирает очки 15 матчей подряд и это новый рекорд в Лиге для игроков до 20 лет. До этого 13 матчей подряд с очками выдавал в тинейджерском возрасте Натан Маккинон, а еще раньше по 12 поединков кряду набирали очки легендарные Джо Сакик и Уэйн Гретцки.

Пока «Виннипег» обновляет рекорды, а «Коламбус» продлевает победную серию, «Детройт» и «Ванкувер» продлевают серии поражений.

Печальнее всего обстоят дела у «Детройта», который в последней игре с «Колорадо» достиг отметки в десять поражений подряд. «Ред Уингз» в последний раз побеждали еще 26 февраля, и с тех пор рухнули на предпоследнее место в Восточной конференции. Ниже только «Баффало», но с таким темпом «Детройт» вполне может поменяться местами с «Сэйбрз» до конца регулярки – разрыв между двумя неудачниками конференции всего пять очков.

Еще меньше, два балла отделяет от «Ванкувер» от дна и «Аризоны», идущей на последнем месте Западной конференции. «Кэнакс» выглядят немногим лучше «Детройта», проиграв последние девять из десяти матчей.

Однако на эту ситуацию можно смотреть также с положительной стороны. Обе команды теперь имеют шансы получить один из первых номером драфта юниоров. Учитывая ситуацию в «Детройте», не исключено, что это вполне сознательная цель «Ред Уингз».

Российская неделя в НХЛ

Еще одно топ-событие недели произошло с участием российского хоккеиста – Александр Овечкин стал 20-м в истории игроком, которому покорилась отметка в 600 шайб в НХЛ. Колоссальное достижение Овечкина уместилось всего в 990 матчей. Быстрее чем форвард «Вашингтона» забросили 600 шайб лишь три величайших игрока в истории Лиги – Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Брэтт Халл.

Интересно, что до своей 600-й шайбы Александр не мог забросить три поединка подряд, но в игре с «Виннипегом» 13 марта выстрелил дублем, который и стал историческим. Всего за четыре матча недели Александр забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Лидер «Вашингтона» продолжает лидировать в списке лучших снайперов Лиги, но его уже догнал Патрик Лайне из «Виннипега» — у обоих по 43 гола.

Пока Овечкин забрасывал 600-ю шайбу, Никита Кучеров из «Тампы-Бэй» перешагнул отметку в 90 шайб за сезон. Лидер атак «Лайтнинг» стал первым игроком клуба с 2012 года, которому покорилась эта отметка. Кучеров за неделю сыграл в трех матчах, отметившись ассистентским хет-триком в игре с «Оттавой» и дублем в поединке с «Эдмонтоном». До 100 очков Никите осталось всего семь баллов. Кроме того, Кучеров уверенно возглавляет гонку лучших бомбардиров НХЛ.

Во всех трех матчах недели набирал очки нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. На его счету одна шайба и шесть результативных передач, которые помогли Кузнецову преодолеть две круглые отметки – 50 передач и 70 очков за сезон.

Евгений Малкин в третий раз за свою карьеру забросил 40 шайб в регулярном чемпионате – помогли гол+пас в поединке с «Монреалем» 16 марта. Теперь лидера атак «Питтсбурга» отделяет всего одно очко от 90 баллов за сезон, и одна передача от 50 ассистов.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился передачами в двух матчах недели, перешагнув отметку в 40 очков за сезон, а нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин на прошедшей неделе стал автором 40 передач за сезон.

Также примечательной прошедшая неделя оказалась для нападающего «Сент-Луиса» Никиты Сошникова, который в игре с «Рейнджерс» 18 марта забросил свою первую шайбу в сезоне.

К сожалению, не обошлось и без плохих новостей. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов перенес операцию на спине и пропустит около 8 недель. Для Куликова уже точно закончен регулярный чемпионат и с большой долей вероятности, весь текущий сезон.