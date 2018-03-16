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    Третьяк будет участвовать в следующих выборах президента ФХР

    Сборная России
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    Владислав Третьяк
    На фото:Владислав Третьяк
    Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк собирается участвовать в следующих выборах президента организации.

    Об этом Третьяк заявил в комментарии ТАСС.

    «Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжить работу», — сказал Третьяк.

    «Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня», — также отметил глава ФХР.

    Ранее ФХР объявила, что отчетно-выборная конференция, в ходе которой будет избран президент федерации, состоится 12 апреля.

    Напомним, Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года и дважды переизбирался на свой пост. За время его руководства сборная России выиграла Олимпийские игры-2018, а также четыре чемпионата мира (2008, 2009, 2012, 2014).

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