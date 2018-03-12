«Амур» не рассматривался как кандидат на вылет из КХЛ

Президент «Амура»сообщил, что дальневосточный клуб никогда не рассматривался как кандидат на вылет из КХЛ.

На совете директоров КХЛ в прошлом мае было принято решение о сокращении числа клубов КХЛ после сезона-2017/18 с 27 до 24. В числе кандидатов на исключение по ходу сезона назывались ханты-мансийская «Югра», тольяттинская «Лада», череповецкая «Северсталь» и еще ряд клубов.

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«Все эти разговоры о том, что нас хотят исключить или объединить с кем-то были, мягко говоря, преждевременными. Я убежден, даже знаю, что в реальности такого не было. Потому что когда есть клуб с такой историей, с такими болельщиками, его нельзя просто так оставить без КХЛ. Особенно на волне популяризации хоккея в стране и Дальнего Востока в целом. Я думаю те, кто разбирается в ситуации, понимают, что "Амур" никогда не рассматривался кандидатом на вылет из КХЛ», — приводит слова Могильного «Р-Спорт».

«Амур» впервые с 2012 года вышел в плей-офф, в первом раунде уступив казанскому «Ак Барсу» (1-4).

«К такому результату, как в этом сезоне, мы шли постепенно. С каждым годом у команды были результаты все лучше и лучше, и в этом году мы все-таки вышли в плей-офф – то есть добились того, чего хотели, какие цели обозначили в начале сезона. Скептиков было много, но своей игрой и отношением ребята все доказали. Сделали праздник болельщикам и всем жителям Хабаровского края.

Мы воспитываем своих ребят, молодежь у нас подходит постепенно к уровню КХЛ. Очевидно, что хоккеисты не хотят ехать на Дальний Восток, и насильно заставлять кого-то мы не собираемся. Приходится предлагать лучшие условия, хотя серьезных ресурсов для этого у нас нет. Где-то берем отношением, ребята знают, что никого из них не обманут. Летом придется серьезно поработать, чтобы всех оставить, это будет тяжелая работа. Кого-то мы не увидим, это нормально. Во время плей-офф переговоров мы не вели: надо было хорошо закончить сезон. Теперь сядем за стол и будем разговаривать.

На счет бюджета ничего не могу сказать. Мы концентрировались на выступлении в плей-офф. Позже будем садиться с руководством края, разговаривать. Разумеется, весь край видит, следит, радуется результату, который мы показали в этом сезоне», — добавил функционер.