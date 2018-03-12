СМИ: КХЛ не допустит два клуба к следующем сезону

Во вторник, 27 марта, КХЛ должна назвать клубы, которых не допустят до следующего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно изданию, наиболее реальным вариантом является тот, при котором лигу покинут «Югра» и «Лада».

Отмечается, что вопрос ханты-мансийского клуба уже фактически решен. Что касается тольяттинцев, то их подводит полное бюджетное финансирование, а также отсутствие инициативности в плане развития хоккея.

Состав конференций при этом меняться не будет, просто на Востоке будет интересен каждый матч, ведь всего четыре клуба не попадут в плей-офф.

Также под угрозой вылета продолжают находиться рижское «Динамо», «Слован», «Адмирал», «Витязь» и «Сочи».