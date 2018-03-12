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    СМИ: КХЛ не допустит два клуба к следующем сезону

    КХЛ Югра Лада Динамо Рига Слован Адмирал Витязь Сочи
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    Болельщики «Югры»
    На фото:Болельщики «Югры»
    Во вторник, 27 марта, КХЛ должна назвать клубы, которых не допустят до следующего сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Как стало известно изданию, наиболее реальным вариантом является тот, при котором лигу покинут «Югра» и «Лада».

    Отмечается, что вопрос ханты-мансийского клуба уже фактически решен. Что касается тольяттинцев, то их подводит полное бюджетное финансирование, а также отсутствие инициативности в плане развития хоккея.

    Состав конференций при этом меняться не будет, просто на Востоке будет интересен каждый матч, ведь всего четыре клуба не попадут в плей-офф.

    Также под угрозой вылета продолжают находиться рижское «Динамо», «Слован», «Адмирал», «Витязь» и «Сочи».

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