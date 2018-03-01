Рижское «Динамо» одержало победу над «Йокеритом»

В составе латвийской команды заброшенными шайбами сумели отметиться Лаурис Дарзиньш, Даниэль Берзиньш и Брэндон Макмиллан.
Единственный гол «Йокерита» записал на свой счёт Ээли Толванен.
«Динамо» заняло последнее место турнирной таблицы Западной конференции, «Йокерит» — третье. Финская команда в плей-офф сыграет с «Сочи» (6).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Толванен — 19 (бол., Леписто, Йормакка), 18:53 — 0:1. Дарзиньш — 5 (М. Редлихс), 34:47 — 1:1. Берзиньш — 1 (Зиле, Салмела), 41:40 — 2:1. Макмиллан — 14 (бол., п.в., Салмела), 59:58 — 3:1.Вратари: Калныньш — Рамо (59:26).Броски: 31 (11+7+13) — 26 (12+9+5).Штраф: 24 — 24.