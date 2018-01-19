ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ХК «Сочи» гарантировал себе место в плей-офф

    КХЛ Сочи Йокерит
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хоккеисты «Сочи»
    На фото:Хоккеисты «Сочи»
    ХК «Сочи» нанес поражение «Йокериту» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

    Мэттью Гилрой открыл счет в первом периоде. Во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство.

    Решающий гол забил Артем Томилин на 56-й минуте.

    Благодаря этой победе ХК «Сочи», идущий шестым в Западной конференции (84 очка), гарантировал себе место в плей-офф. «Йокерит» занимает третье место (95 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Гилрой – 7 (Регин, Палола), 6:56 – 0:1. Иванов – 6 (Хлопотов), 28:52 – 1:1. Томилин – 1 (Коллинс, Акмальдинов), 55:12 – 2:1.Вратари: Барулин – Запольски (59:10).Штраф: 10 – 6.Броски: 22 (6+9+7) – 42 (16+15+11).
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • КХЛ. ЦСКА проиграл в Уфе, СКА завоевал Кубок Континента, ХК «Сочи» вышел в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 января
    •
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Витязь», «Йокерит» уступил «Ак Барсу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 января
    •
  • 15/01
    • Заполски, Пашнин, Карлин – лучшие игроки недели в КХЛ
  • 11/01
    • «Йокерит» дома победил «Куньлунь»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Россияне завершили борьбу на турниреЧуда не случилось. Россия без медалей МЧМПоражение команды Валерия Брагина в четвертьфинале МЧМ — в обзоре СМИЕвгений Дадонов сотоварищи отправляются домойСборная с другой планетыСМИ о поражении сборной России в полуфинале Кубка мира в ТоронтоРальф КрюгерМеж двух миров. Уникальность Ральфа КрюгераПуть Ральфа Крюгера от хоккеиста и тренера до футбольного функционераСборная России не смогла удержать победный счет в матче с Канадой Шок и поражение. Канада разбила РоссиюО болезненном поражении сборной России от Канады – в обзоре СМИЮниорская сборная России выиграла медали ЧМ впервые с 2011 годаМаленький успех российского хоккеяО третьем место сборной России на ЮЧМ-2017 — в обзоре СМИАлександр ОвечкинДесять российских интриг нового сезона НХЛО перспективах главных российских звезд НХЛ в сезоне-2016/2017
    Подробный разбор
  • «Калгари» идет без поражений, «Чикаго» заполучил Дюклера, Овечкин снова лучший снайпер НХЛ
  • Итоги недели в НХЛ
    •
  • «Локомотив» в плей-офф, 100 побед Знарка в СКА, третья тренерская отставка в «Адмирале»
  • Итоги недели в КХЛ
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Справится ли чемпион с аутсайдером?
  • «Монако» — «Метц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 21 января
  • 1,72
    •
  • «Бетис» притормозит «Барселону»
  • «Бетис» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 21 января
  • 5,50
    •
    Хоккей. Лента новостей
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Новосибирцы продолжают гонку за плей-офф
  • «Сибирь» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 21 января
    • 1,70Завтра в 13:30
  • КХЛ. ЦСКА проиграл в Уфе, СКА завоевал Кубок Континента, ХК «Сочи» вышел в плей-офф
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 19 января
    • Вчера в 22:12
  • Продлит ли «Нэшвилл» серию побед в матче с «Флоридой»?
  • «Нэшвилл» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 января
    • 1,89Завтра в 04:00
  • 22:03
    • «Ак Барс» проиграл «Словану»
  • 21:20
    • «Нефтехимик» одержал победу над «Витязем»
  • 19:25
    • «Салават Юлаев» в Уфе обыграл ЦСКА
  • НХЛ. Победный буллит Панарина, поражения «Вашингтона» и «Тампы»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 января
    • Вчера в 09:07
  • КХЛ. СКА разгромил «Адмирал», «Динамо» уступило «Спартаку»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 января
    • 18/01/2018 в 23:46
  • 18/01
    • «Амур» взял верх над рижским «Динамо»
  • 18/01
    • Минское «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд
  • 18/01
    • «Северсталь» проиграла «Локомотиву» в овертайме
  • «Колорадо» Якупова против «Рейнджерс» Бучневича. Кто выйдет победителем дуэли?
  • «Колорадо» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 20 января
    • 1,74Сегодня в 23:00
  • 18/01
    • Дубль Черных помог «Спартаку» обыграть «Динамо»
  • 18/01
    • СКА разгромил «Адмирал», у Прохоркина покер
  • 18/01
    • «Магнитка» всухую обыграла «Югру»
  • 18/01
    • «Барыс» прервал серию поражений из девяти матчей
  • 18/01
    • «Авангард» уступил «Трактору»
  • «Северсталь» будет биться за плей-офф в игре с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 20 января
    • 2,12Сегодня в 17:00
  • НХЛ. «Бостон» без Худобина обыграл «Монреаль», «Питтсбург» уступил «Анахайму»
  • Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 января
    • 18/01/2018 в 09:09
  • КХЛ. «Салават» обыграл «Витязь», «Йокерит» уступил «Ак Барсу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 17 января
    • 17/01/2018 в 23:03
    Весь хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    КХЛ НХЛ
    ЧМ-2017 ЧМ-2018 Евротур
    МЧМ-2018

    Команды

    Авангард Автомобилист Адмирал Ак Барс Амур Анахайм Атлант Атланта Барыс Баффало Бостон Ванкувер
    Вашингтон Виннипег Джетс Витязь Даллас Детройт Динамо Динамо Минск Динамо Рига Йокерит Калгари Каролина Коламбус
    Колорадо Куньлунь Ред Стар Лада Локомотив Лос-Анджелес Медвешчак Металлург Мг Металлург Нк Миннесота Монреаль Нефтехимик Нью-Джерси
    Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Оттава Питтсбург СКА Салават Юлаев Сан-Хосе Сборная Европы Сборная Канады Сборная России Сборная США
    Сборная Словакии Сборная Финляндии Сборная Чехии Сборная Швеции Северсталь Сент-Луис Сибирь Слован Сочи Спартак Тампа Бэй Торонто
    Торпедо Трактор Филадельфия Финикс Флорида ЦСКА Чикаго Эдмонтон