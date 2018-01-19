ХК «Сочи» гарантировал себе место в плей-офф

Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Мэттью Гилрой открыл счет в первом периоде. Во втором игровом отрезке Андрей Иванов восстановил равенство.
Решающий гол забил Артем Томилин на 56-й минуте.
Благодаря этой победе ХК «Сочи», идущий шестым в Западной конференции (84 очка), гарантировал себе место в плей-офф. «Йокерит» занимает третье место (95 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» – «Йокерит» (Хельсинки) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гилрой – 7 (Регин, Палола), 6:56 – 0:1. Иванов – 6 (Хлопотов), 28:52 – 1:1. Томилин – 1 (Коллинс, Акмальдинов), 55:12 – 2:1.Вратари: Барулин – Запольски (59:10).Штраф: 10 – 6.Броски: 22 (6+9+7) – 42 (16+15+11).