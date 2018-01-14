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    Разин назвал причину ухода из «Адмирала»

    Адмирал КХЛ
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    Андрей Разин
    На фото:Андрей Разин
    Тренер Андрей Разин рассказал о причинах своего ухода из «Адмирала», подчеркнув, что инициатором расставания был клуб.

    «Решение уйти из клуба было не моим, а "Адмирала". Вся загвоздка была в контракте. Я подписал контракт до Нового года, а после меня заставляли подписать обычный трудовой договор, на что я не согласился, зная ситуацию со Стиллманом.

    Хочется быть застрахованным от любых ситуаций, тем более контракт подписываешь на два с половиной года. А так получается, тебя в любой момент могут взять и выгнать. Я считаю, что контракт КХЛ должен предоставлять защиту от таких скоропалительных решений. Поэтому и не стал этот контракт подписывать.

    Вчера, 13 января, в 10 вечера по Владивостоку я получил уведомление, что нам лучше расстаться, такое решение принял президент "Адмирала".

    Андрей Разин покинул "Адмирал"

    Это был обычный трудовой договор, который подписывают все работники клуба начиная от уборщиц и заканчивая начальником команды. Руководство хотело, чтобы я подписал такой же договор вместо контракта», — приводит слова Разина «Чемпионат».

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