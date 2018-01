Нападающий сборной США Миттельштадт — MVP МЧМ-2018

Нападающий сборной СШАпризнан самым полезным игроком (MVP) молодежного чемпионата мира 2018 года.

19-летний нападающий в семи матчах набрал 11 (4+7) очков.

Миттельштадт также получил награду лучшему нападающего МЧМ-2018. Лучшим защитником был признан швед Расмус Далин, который провел семь матчей и набрал 6 (0+6) очков. Лучшим голкипером признан швед Филип Густавссон, который в семи проведенных встречах пропустил 11 голов.

Напомним, что победителем МЧМ-2018 стала сборная Канады, которая в финале обыграла Швецию (3:1). Сборная США в матче за третье место разгромила команду Чехии (9:3).

HIGHLIGHTS: Watch the best moments from @USAHockey's bronze medal win against the Czech @narodnitym. More from the game: https://t.co/36I4WhVOyl #WorldJuniors #WJCinBUF pic.twitter.com/DIxUJ5CVQu