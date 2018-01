Сборная Канады обыграла Швецию в финале МЧМ

Сборнаяобыграла командув финале молодежного чемпионата мира — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

У победителей отличились Диллон Дюбе (22-я минута), Тайлер Стинберген (59) и Алекс Форментон (59). У шведов единственный гол на счету Тима Седерлунда (34).

Канадцы не побеждали на турнире с 2015 года, шведы в третий раз за последние пять лет завоевали серебряные медали.

