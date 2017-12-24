Российская «молодежка» обыграла словаков в серии буллитов

Молодежная сборнаяобыгралав контрольном матче — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

В последней 20-минутке Андрей Свечников и Герман Рубцов забросили по шайбе и перевели игру в овертайм.

В овертайме команды голов не забили. Судьба поединка определилась в серии буллитов, которую россияне выиграли со счетом 3:0. Свои попытки реализовали Анатолий Елизаров, Виталий Абрамов и Михаил Мальцев.

Это был заключительный матч в рамках подготовки «молодежки» к МЧМ-2018. Турнир в Баффало стартует 26 декабря. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией, Белоруссией и Швецией.

Сборная России: Бердин (Сухачев, 40:00). Кныжов — Зайцев (К), Алтыбармакян — М.Мальцев — Полодян. Саморуков — Макеев, Соколов — Рубцов — Абрамов. Семин — Минулин, Манукян (А) — Липанов — Свечников. Елизаров — А.Мальцев, Костин — Шолохов (А) — Каюмов. Иванов.