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    Российская «молодежка» обыграла словаков в серии буллитов

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    Команда Валерия Брагина одержала победу в контрольном матче
    На фото:Команда Валерия Брагина одержала победу в контрольном матче
    Молодежная сборная России обыграла Словакию в контрольном матче — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

    В последней 20-минутке Андрей Свечников и Герман Рубцов забросили по шайбе и перевели игру в овертайм.

    В овертайме команды голов не забили. Судьба поединка определилась в серии буллитов, которую россияне выиграли со счетом 3:0. Свои попытки реализовали Анатолий Елизаров, Виталий Абрамов и Михаил Мальцев.

    Это был заключительный матч в рамках подготовки «молодежки» к МЧМ-2018. Турнир в Баффало стартует 26 декабря. Сборная России сыграет в группе В с Чехией, Швейцарией, Белоруссией и Швецией.

    Сборная России: Бердин (Сухачев, 40:00). Кныжов — Зайцев (К), Алтыбармакян — М.Мальцев — Полодян. Саморуков — Макеев, Соколов — Рубцов — Абрамов. Семин — Минулин, Манукян (А) — Липанов — Свечников. Елизаров — А.Мальцев, Костин — Шолохов (А) — Каюмов. Иванов.

    Товарищеский матч
    Россия — Словакия — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: 0:1 Ружичка, 3:58. 0:2 Йеленак (Ружичка), 25:01 бол. 1:2 Свечников (Манукян, Семин), 41:52. 2:2 Рубцов (Саморуков), 58:26Буллиты: Елизаров — 1:0. Кривошик — 1:0 (вратарь). Абрамов — 2:0. Бучек — 2:0 (вратарь). М.Мальцев — 3:0 Ружичка — 3:0 (вратарь). Костин — 3:0 (вратарь). Соленски — 3:0 (штанга). Свечников — 3:0 (вратарь). Яшко — 3:0 (вратарь). Вратари: Бердин — Гренак.
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