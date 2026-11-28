«Майами» с Лионелем Месси вылетел в первом раунде плей‑офф МЛС. Действующий чемпион не забил ни одного гола в серии с «Коламбус Крю», проиграв обе встречи — 0:3 и 0:1.

Лионель Месси globallookpress.com

Лео и Каземиро имели шансы забить

Перед началом первого раунда плей‑офф «Интер Майами» считался безусловным фаворитом. В прошлом сезоне команда завоевала трофей, а в нынешнем завершила регулярный чемпионат на втором месте в Восточной конференции. «Коламбус» же финишировал лишь седьмым — отставание составило 13 очков. При этом в очных встречах этого сезона «Интер» не одержал ни одной победы: в августе была домашняя ничья (2:2), в сентябре — поражение на выезде (1:2). Первая игра в гостях завершилась разгромным поражением команды Месси со счётом 0:3.

Кристиан Гонсалес перетасовал состав и посадил на скамейку Луиса Суареса. На этот раз «Майами» выглядел убедительнее, но реализовать свои моменты не получилось. Месси не реализовал выход один на один, затем его удар со стандарта прошёл над перекладиной. После перерыва Каземиро замкнул подачу аргентинца, но судья отменил гол из‑за офсайда. Незадолго до финального свистка Херман Бертераме пробил головой с близкой дистанции — тоже мимо.

Дополнительное время на этой стадии не предусмотрено, так что матч мог уйти в серию пенальти. Но на второй добавленной минуте уругвайский полузащитник Сантьяго Родригес решил судьбу матча: приняв мяч на грудь в штрафной после фланговой подачи, он вторым касанием отправил его в верхний угол. Итог — 1:0.

Каземиро, Суарес и Месси globallookpress.com

Для «Коламбуса» это восьмая победа подряд в лиге. Ещё в сентябре команда занимала последнее место в конференции, но под руководством Лорана Куртуа пробилась в плей‑офф и выбила чемпиона. В следующем раунде её ждёт «Нью‑Инглэнд» или «Филадельфия».

Соперник хорошо изучил "Интер" и грамотно играл с пятью защитниками. Несмотря на множество созданных моментов, вскрыть оборону не удалось. Поражение дома было несправедливым и сильно разочаровало. Кристиан Гонсалес тренер «Интер Майами

Месси второй раз в США не проходит первый раунд

Это уже второй случай, когда "Майами" с аргентинцем останавливается в первом раунде. В 2024 году команда уступила "Атланте" в решающем третьем матче серии. А теперь не дошла даже до него. Напомним, что в регулярном чемпионате "Интер" забил 80 мячей (лучший показатель в лиге), а Месси стал первым в истории МЛС, кто взял "Золотую бутсу" два сезона подряд (26 голов + 17 передач). Тем не менее за две игры плей‑офф команда не отметилась ни одним голом.

В следующем году "Интеру Майами" предстоит сыграть в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Кроме того, МЛС проведёт специальный укороченный сезон — он станет переходным этапом перед полным переходом на систему "осень — весна". Первый матч нового цикла "Интер Майами" сыграет 19 февраля: дома против "Цинциннати".

Тевес ждёт своего друга

После небольшого отдыха Месси планирует принять участие в прощальной игре своего экс‑партнёра по сборной Аргентины Карлоса Тевеса 20 декабря. Встреча состоится на легендарной "Ла Бомбонере" — домашнем стадионе "Бока Хуниорс". Среди подтверждённых гостей — Серхио Агуэро, Джанлуиджи Буффон, Эдвин ван дер Сар, Рио Фердинанд, Мартин Палермо и Леандро Паредес. Команду "Бока Хуниорс" возглавит Карлос Бьянки, а сборную мира — Роберто Манчини.

Карлос Тевес globallookpress.com

Гвоздём программы может стать совместная игра Месси и Криштиану Роналду в одной команде. Но участие португальца пока под вопросом: в тот же день "Аль‑Наср" должен сыграть с "Аль‑Холудом" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.