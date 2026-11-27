В Кубке России определились все пары первого раунда плей-офф. Последнюю путёвку в верхнюю сетку в четверг забрало московское «Динамо»: бело-голубые обыграли «Факел» (2:1) благодаря голу Бителло на 87-й минуте и вышли на «Зенит», а воронежцы продолжат турнир в Пути регионов.

Победитель дерби ЦСКА — «Спартак» выйдет на «Динамо» или «Зенит»

Обе пары встретятся уже в 1/8 финала Пути РПЛ, а их победители сыграют друг с другом в четвертьфинале. В другой половине сетки «Краснодар» начнёт с «Крыльев Советов», а если пройдёт самарцев, встретится с «Оренбургом» или «Ростовом» — до полуфинала встречи с московскими клубами ему не грозят. Первые матчи пройдут 2–4 марта, ответные — 16–18 марта.

Титул защищает московский «Спартак», который в финале предыдущего розыгрыша в «Лужниках» победил «Краснодар» в серии пенальти.

В Пути регионов «Балтика» сыграет с «Волной»

Первый этап 1/8 финала Пути регионов пройдёт 16–18 марта. До этой стадии впервые с сезона-22/23 дошла команда Второй лиги — «Волна» из Нижегородской области, которая выступает там в Дивизионе Б. Её соперником в 1/8 финала станет калининградская «Балтика».

В других парах сыграют «СКА-Хабаровск» и «Акрон», «Нижний Новгород» и «Факел», ульяновская «Волга» и «Рубин». В каждой паре будет по одному матчу. Победители сыграют с командами, уступившими в 1/8 финала Пути РПЛ.

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«Зенит» набрал 17 очков из 18, «Ростов» выиграл группу за тур до финиша

Первые две команды каждой группы остались в Пути РПЛ, а третьи перешли в Путь регионов — в таком формате проходит уже пятый розыгрыш Кубка России. «Спартак» и «Оренбург» набрали по 13 очков, и даже после поражения в последнем туре (0:1) красно-белые остались первыми благодаря победе 5:1 в первой очной встрече. «Краснодар» в своей группе финишировал на очко выше «Динамо», а «Зенит» набрал больше всех на групповом этапе и вышел в плей-офф вместе с «Крыльями Советов».

«Ростов» обеспечил себе первое место за тур до конца, а ЦСКА добыл вторую путёвку в очном матче с «Акроном» (1:0). Последним в этой группе стал «Локомотив»: железнодорожники уступили во всех шести встречах, трижды — по пенальти, и впервые с сезона-2015/16 остались без весенней части Кубка.