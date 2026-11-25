25 ноября магистратский суд Бейзингстока вынес решение по делу 31-летнего Рахима Стерлинга— экс-форварда сборной Англии и четырёхкратного чемпиона АПЛ в составе «Манчестер Сити». Спортсмен признал вину: за опасное вождение после употребления закиси азота он получил 12 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком 18 месяцев). Дополнительно назначены 100 часов общественных работ, а водительские права изъяты на два года.

Рахим Стерлинг в «Фейенорде» globallookpress.com

Что произошло 28 мая

Инцидент случился на автомагистралях на юге Англии (в том числе на M25 и M3) в графстве Гэмпшир. Другие водители заметили, что водитель чёрного Lamborghini Urus опасно маневрирует, хаотично перестраивается и задевает ограждения. Один из очевидцев вызвал полицию: он видел, как Стерлинг прямо за рулём вдыхает закись азота («веселящий газ») из воздушного шарика. Свидетельница рассказывала, что опасалась фатального столкновения.

В итоге футболист не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в металлическое ограждение. Машина получила серьёзные повреждения, но в ДТП никто не пострадал. Прибывшие полицейские обнаружили Стерлинга в салоне: на коленях у него лежали два баллона, всего в автомобиле их было шесть.

Мог получить два года реальной тюрьмы

В сентябре Стерлинг признал вину по трём пунктам: опасное вождение, незаконное хранение закиси азота (вещество класса C) для употребления и отказ предоставить образец крови для анализа. За отказ от освидетельствования суд добавил ещё два месяца условно — эти наказания отбываются одновременно. Ему грозило до двух лет реального заключения.

В «Арсенале» globallookpress.com

Приговор смягчила благотворительность Рахима

Судья Кирсти Оллман отметила: масштаб правонарушения настолько велик, что одного лишь штрафа или общественных работ было бы недостаточно. На заседании защита делала акцент на том, что Стерлинг пытался с помощью закиси азота справиться со стрессом, связанным с футбольными проблемами. После задержания он добровольно прошёл курс реабилитации (12 дней в центре Banbury Lodge). Суд также учёл благотворительную деятельность спортсмена и его положительные характеристики.

Он осознал, какие нездоровые механизмы помогали ему справляться с трудностями, и сделал шаг к тому, чтобы всё исправить. Он твёрдо намерен больше никогда не оказаться перед уголовным судом. Джейсон Бартфельд адвокат Стерлинга

Роковой уход из «Ман Сити»

Ещё четыре сезона назад Стерлинг был одной из самых видных фигур в английском футболе. В составе «Ман Сити» выиграл 4 раза АПЛ, а сборной Англии помог добраться до полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020. Но все изменилось после трансфера в «Челси» летом 2022-го. В лондонском клубе он получал 325 тысяч фунтов в неделю, но не оправдал ожиданий, осев в запасе.

В «Челси» globallookpress.com

Не помогла и аренда в «Арсенал», где его возможности отлично знал главный тренер Микель Артета. В сезоне-2024/25 Рахим не забил ни одного мяча в АПЛ, а уже январе 2026-го «Челси» расторг с ним контракт, и вскоре Стерлинг перешёл в «Фейеноорд». В Нидерландах он провёл 8 матчей и сделал один ассист, а летом снова остался без команды. Агенты даже предлагали его «Васко да Гама», но и бразильскому клубу он оказался не нужен.

Два года без голов

Свой последний гол в карьере Стерлинг забил в сентябре 2024-го. По оценке Transfermarkt, сейчас его стоимость — 1,5 млн евро (для сравнения: 7 лет назад его оценивали в 100 млн евро).

В родном «Ливерпуле» globallookpress.com