Лондонский «Тоттенхэм» намерен подписать основного полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу по окончании сезона, пишет влиятельное итальянское издание Tuttomercatoweb.
Может уйти свободным агентом
Контракт 32‑летнего турецкого хавбека истекает летом 2027 года, и пока миланский клуб не может договориться о его пролонгировании. Главным препятствием является зарплата Чалханоглу по новому соглашению. Его окружение настаивает на окладе в € 6,5 млн в год и сроке на два сезона, а «Интер» готов платить только € 5 млн в год плюс бонусы.
Помимо «Тоттенхэма», интерес к турку проявляют итальянский «Комо» и турецкий «Галатасарай», давно мечтающий заполучить капитана национальной сборной в свои ряды.
Провёл пять сезонов в «Интере»
За «нерадзурри» Чалханоглу выступает с лета 2021 года, перебравшись из «Милана» на правах свободного агента после четырёх сезонов выступления. Там под руководством Симоне Индзаги он сменил своё амплуа, став играть на позиции глубинного плеймейкера (реджисты), а не атакующего полузащитника, как раньше. Новая позиция позволила Чалханоглу ещё больше развить свои сильные навыки, и он стал ключевым игроком «нерадзурри».
В составе «нерадзурри» Хакан дважды стал чемпионом Италии, выиграл три Кубка и три Суперкубка страны, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Вместе с «Интером» Чалханоглу превратился в одного из сильнейших футболистов Серии А — чего не получилось у него в другом миланском клубе.
Родился в Германии
Свою карьеру Чалханоглу начинал в Германии, в клубе Бундеслиги 2 «Карлсруэ», где провёл три сезона и зарекомендовал себя большим талантом. В сезоне‑2013/14 Чалханоглу ярко провёл сезон в Бундеслиге и сразу стал лидером полузащиты «Гамбурга», забив 11 мячей в 38 матчах и помог клубу сохранить прописку в высшем дивизионе.
После мощного выступления летом 2014 года его пригласил леверкузенский «Байер», где Хакан отыграл три сезона. Концовка последнего была смазана допинговым скандалом, после которого он перебрался в «Милан». В этом сезоне Чалханоглу сыграл за «Интер» 13 матчей во всех турнирах и забил в них 3 гола. На портале Transfermarkt полузащитника сейчас оценивают в € 16 млн.