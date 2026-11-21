Лондонский «Тоттенхэм» намерен подписать основного полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу по окончании сезона, пишет влиятельное итальянское издание Tuttomercatoweb.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Может уйти свободным агентом

Контракт 32‑летнего турецкого хавбека истекает летом 2027 года, и пока миланский клуб не может договориться о его пролонгировании. Главным препятствием является зарплата Чалханоглу по новому соглашению. Его окружение настаивает на окладе в € 6,5 млн в год и сроке на два сезона, а «Интер» готов платить только € 5 млн в год плюс бонусы.

Помимо «Тоттенхэма», интерес к турку проявляют итальянский «Комо» и турецкий «Галатасарай», давно мечтающий заполучить капитана национальной сборной в свои ряды.

Провёл пять сезонов в «Интере»

За «нерадзурри» Чалханоглу выступает с лета 2021 года, перебравшись из «Милана» на правах свободного агента после четырёх сезонов выступления. Там под руководством Симоне Индзаги он сменил своё амплуа, став играть на позиции глубинного плеймейкера (реджисты), а не атакующего полузащитника, как раньше. Новая позиция позволила Чалханоглу ещё больше развить свои сильные навыки, и он стал ключевым игроком «нерадзурри».

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

В составе «нерадзурри» Хакан дважды стал чемпионом Италии, выиграл три Кубка и три Суперкубка страны, а также дошёл до финала Лиги чемпионов. Вместе с «Интером» Чалханоглу превратился в одного из сильнейших футболистов Серии А — чего не получилось у него в другом миланском клубе.

Родился в Германии

Свою карьеру Чалханоглу начинал в Германии, в клубе Бундеслиги 2 «Карлсруэ», где провёл три сезона и зарекомендовал себя большим талантом. В сезоне‑2013/14 Чалханоглу ярко провёл сезон в Бундеслиге и сразу стал лидером полузащиты «Гамбурга», забив 11 мячей в 38 матчах и помог клубу сохранить прописку в высшем дивизионе.

В составе «Байера» globallookpress.com

После мощного выступления летом 2014 года его пригласил леверкузенский «Байер», где Хакан отыграл три сезона. Концовка последнего была смазана допинговым скандалом, после которого он перебрался в «Милан». В этом сезоне Чалханоглу сыграл за «Интер» 13 матчей во всех турнирах и забил в них 3 гола. На портале Transfermarkt полузащитника сейчас оценивают в € 16 млн.