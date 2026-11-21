«Лидс» одержал волевую победу над «Челси» в Лондоне в 11-м туре АПЛ — 4:1.

Перед матчем

Перед паузой на сборные «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), но следом уступил «Сандерленду» (0:1) и опустился на пятое место. Жоао Педро так и не восстановился к матчу с «Лидсом», поэтому Хаби Алонсо выпустил в центре атаки Эмануэля Эмегу. Зато в ворота вернулся Эмилиано Мартинес, пропустивший поездку в Сандерленд.

«Лидс» приехал в Лондон с отставанием всего в два очка от «Челси» после победы над «Тоттенхэмом» (1:0). Однако на выезде команда Даниэля Фарке не побеждала аж с 22 августа — ещё в первом туре она минимально выиграла у «Ноттингема» (1:0).

Ход матча

Для «Челси» матч сразу начался с неприятностей: в середине первого тайма хозяева потеряли Мойзеса Кайседо, который получил травму и уступил место Джордану Хендерсону. Тем не менее счёт открыли именно лондонцы: на 25-й минуте Морган Роджерс подобрал мяч после неудачной попытки Джастина его выбить и отдал на Эмануэля Эмегу, который с линии штрафной пробил низом в ближний угол.

Но вёл в счёте «Челси» ровно три минуты: после ошибки Джоша Ачимпонга Калверт-Льюин вывел Ноа Окафора к штрафной, а тот на замахе убрал Ливая Колвилла и покатил мяч в дальний угол. «Лидс» мог уйти на перерыв и с преимуществом — в добавленное время Тарик Мухаремович забил после скидки Джастина, но у Джеймса зафиксировали офсайд.

«Челси» — «Лидс» globallookpress.com

Сразу после перерыва мяч после удара Джастина попал в руку Роджерсу в штрафной «Челси» — судья указал на точку, и на 53-й минуте Калверт-Льюин вывел «Лидс» вперёд. А ещё через пять минут гости повели 3:1: Итан Ампаду нашёл в штрафной Окафора, который развернулся в окружении защитников и с лёта вонзил мяч в девятку — 1:3.

Алонсо попытался усилить атаку, выпустив Нету и Уэлбека, но «Лидс» продолжил встречать хозяев высоко и мешал им даже выйти со своей половины. Опасных моментов «Челси» так больше и не создал, а в компенсированное время пустил четвёртый — это Брендан Эронсон протащил мяч через полполя, легко качнул в штрафной Гюсто и закатил мяч между ног Мартинесу.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

«Челси» — «Лидс» globallookpress.com

Итог

«Челси» провалил матч против середняка АПЛ и вполне мог проиграть ещё крупнее: по голевым моментам хозяева уступили со счётом 0:7. У команды Алонсо осталось 16 очков — лондонцы проиграли во втором туре подряд и опустились на восьмое место.

За четыре предыдущих выезда в АПЛ «Лидс» забил три мяча, а в Лондоне столько же уместил в полчаса. Команда Фарке впервые с декабря 1999 года выиграла на «Стэмфорд Бридж» и набрала 17 очков.

Результат матча Челси Лондон 1:4 Лидс Лидс 1:0 Эмануэль Эмегха 25' 1:1 Ноа Окафор 28' 1:2 Доминик Калверт-Льюин 53' пен. 1:3 Ноа Окафор 58' 1:4 Бренден Ааронсон 90+1' Челси: Эмилиано Мартинес, Джош Ачимпонг ( Мало Гюсто 73' ), Леви Колвилл, Пеп Чаварриа ( Жеовани Кенда 73' ), Весли Фофана, Ромео Лавиа, Мойсес Кайседо ( Джордан Хендерсон 22' ), Коул Палмер, Морган Роджерс, Эмануэль Эмегха ( Дэнни Уэлбек 64' ), Estevao ( Педру Нету 64' ) Лидс: Джеймс Траффорд, Джейден Богл ( Антон Стах 86' ), Тарик Мухаремович, Нико Эльведи, Джеймс Джастин, Шон Лонгстафф ( Мельвен Бар 90' ), Габриэль Гудмундссон ( Гарри Уилсон 90' ), Этан Ампаду, Доминик Калверт-Льюин, Ноа Окафор ( Бренден Ааронсон 73' ), Ао Танака ( Джо Родон 86' ) Жёлтые карточки: Ромео Лавиа 47' — Габриэль Гудмундссон 38', Джейден Богл 68', Шон Лонгстафф 83'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 6 Удары мимо 9 57 Владение мячом 43 3 Угловые удары 2 2 Офсайды 7 6 Фолы 15

Что дальше?

В 12-м туре АПЛ «Челси» 27 ноября сыграет на выезде с «Ноттингем Форест», а «Лидс» 28 ноября примет «Ковентри».