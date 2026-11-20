Мадридский «Реал» договорился о новом соглашении с капитаном клуба, уругвайским полузащитником Федерико Вальверде.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Ещё пять лет в клубе

Как пишет авторитетное издание The Athletic, руководство «сливочных» предлагает контракт 28‑летнему хавбеку до лета 2031 года на улучшенных условиях. Его нынешнее соглашение действует до 2029‑го.

В случае заключения договора Вальверде войдёт в число самых высокооплачиваемых игроков мадридской команды, а его клаусула будет равна 1 миллиарду евро. Такую сумму руководство «сливочных» делает для всех звёздных футболистов.

В «Реале» уже десять сезонов

Уругваец пополнил ряды «Реала» в 2016 году, когда ему было 18 лет, а через два сезона дебютировал во взрослой команде и сразу закрепился в основном составе клуба. Всего за эти годы Вальверде сыграл за команду во всех турнирах 420 матчей и забил в них 54 мяча.

Федерико Вальверде globallookpress.com

В этом сезоне на его счету 15 игр, он 3 раза отличился в них и сделал 2 ассиста. В составе сборной Уругвая на его счету 76 встреч и 7 голов.

Вальверде в основном играет на позиции центрального полузащитника, но главный тренер «Реала» Жозе Моуринью в последнее время в основном использует его на правом фланге обороны. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает сейчас уругвайца в 90 млн евро.

Куртуа подписал контракт на два года

Также сайт «Реала» объявил о продлении соглашения до лета 2028 года с основным голкипером Тибо Куртуа. За мадридский клуб 34-летний голкипер выступает с 2018 года. Всего в этом сезоне сыграл во всех турнирах 11 игр и пропустил в них 9 голов, отстояв 4 матча на ноль.