Макар Котовщиков впервые попал в заявку «Эспаньола» на матч Ла Лиги, сообщил журналист «Чемпионата» Андрей Панков. Сам клуб состав на игру пока не опубликовал. «Эспаньол» встретится с «Атлетиком» на «Сан-Мамесе» 20 ноября в 23:00 МСК.

Макар Котовщиков Соцсети «Эспаньола»

Сарабия оставил Котовщикова с основой после сбора

Эдер Сарабия возглавил «Эспаньол» в конце октября и во время международной паузы провёл сбор с командой. Пока основной центральный нападающий Роберто Фернандес был в сборной Испании, Сарабия взял в Ла-Гаррочу Котовщикова, выступающего на той же позиции за команду U19.

13 ноября Котовщиков вышел на замену в контрольном матче с андоррским «Интером» из Эскальдеса (6:1) и отдал передачу на Пере Милью, который забил шестой мяч. После сбора россиянин продолжил тренироваться с основой, а на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» Сарабия похвалил Котовщикова и сказал, что он, скорее всего, поедет с главной командой в Бильбао.

«Он показал, что готов к такой возможности, поэтому остаётся с нами», — говорил главный тренер «Эспаньола».

Играл за сборную России U14 и проводит уже третий сезон в Испании

До переезда в Испанию Котовщиков играл за московскую «Девятку». В сентябре 2022-го он сыграл за сборную России U14 в товарищеской встрече с Узбекистаном — тот матч остался для футболиста единственным за юношеские российские сборные.

В «Эспаньол» он пришёл летом 2024-го. В первом сезоне Котовщиков забил 10 мячей в 16 матчах второго юношеского дивизиона и выиграл Кубок Каталонии — в финале его команда разгромила «Барселону» (3:0).

Год спустя Котовщиков поднялся в основной состав U19 и забил 11 голов в 30 матчах высшего юношеского дивизиона. В июне «Эспаньол» продлил с ним контракт до 2028 года с опцией продления ещё на два сезона. В этом сезоне в той же лиге у нападающего 3 гола в 8 матчах.