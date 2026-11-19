Мадридский «Реал» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Джудом Беллингемом до 2031 года, сообщает Sport.es.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Действующее трудовое соглашение английского игрока с испанским клубом рассчитано до лета 2029 года. На текущий момент оклад англичанина не превышает € 15 млн.

По информации источника, 23-летний хавбек начнёт зарабатывать € 20-25 млн за сезон после продления контракта.

Лучший в октябре

Ранее Беллингема признали лучшим игроком мадридского клуба в октябре. Англичанин сыграл в 5 матчах во всех турнирах в октябре, в которых «Реал» одержал 5 побед. Беллингем отметился 1 результативной передачей в этих играх.

Всего в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Джуд Беллингем realmadrid.com

18 ноября Globe Soccer Awards объявил номинантов на награду «Лучший полузащитник года» — 2026. В финальный шорт‑лист вошли 14 игроков, включая Джуда Беллингема.

Globe Soccer Awards — это ежегодная футбольная премия, на которой отмечают лучших игроков, тренеров, клубы, агентов и других деятелей футбола по итогам года. Церемония награждения традиционно проходит в конце декабря в Дубае, ОАЭ.

Третий год в Мадриде

Беллингем играет за «Реал» с лета 2023 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. За этот период он провёл 156 матчей во всех турнирах, где забил 51 гол и сделал 37 ассистов.

В составе «сливочных» хавбек становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

После 12 туров Ла Лиги «Реал» с 30 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. В следующем матче мадридцы 21 ноября сыграют с «Сельтой».