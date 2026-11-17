В игре 10‑го тура немецкой Бундеслиги против «Кёльна» должен вернуться к исполнению своих обязанностей и присутствовать на тренерском мостике главный тренер «Баварии» Венсан Компани. Эта встреча состоится 20 ноября в 22:30 (мск).

Венсан Компани globallookpress.com

Потерял сознание на тренировке

На предматчевой тренировке наставник «Баварии» потерял сознание прямо на тренировочной базе — на фоне сильного переутомления и перенесённой ранее вирусной инфекции. Бельгийского наставника экстренно госпитализировали: врачи диагностировали у 40‑летнего Компани раздражение мозговых оболочек. После двухдневного обследования его выписали из больницы, но запретили выходить из дома и возвращаться к активным тренировкам, пока он полностью не придёт в себя.

С Компани в октябре команда одержала всего одну победу в четырёх играх. Мюнхенцы разгромили «Лейпциг» (6:1), но разошлись вничью с «Аугсбургом» (2:2), «Викингом» (3:3) и «Арсеналом» (2:2). Без бельгийского специалиста «Бавария» выиграла в четырёх матчах из пяти — против «Фрайбурга» (3:1), «Магдебурга» (6:1) в Кубке Германии, «Атлетико» (2:0), «Майнца» (2:1) и не справилась лишь с «Боруссией» (2:2). Всё это время командой руководил его помощник, англичанин Аарон Дэнкс.

Аарон Дэнкс globallookpress.com

Мы не разговариваем с Венсаном о футболе. На этот счет нам дали четкие указания. Ему необходимо восстанавливаться и проводить время с семьей. Мы не привлекаем его к работе, чтобы он мог полноценно вернуться к ней после выздоровления. Аарон Дэнкс ассистент Компании в «Баварии»

Плавное возвращение

Впервые Компани прибыл на базу мюнхенского клуба 10 ноября во время паузы на матчи сборных, просмотрел план предыдущих занятий на компьютере и воочию поглядел за реабилитацией травмированных игроков и тех, кто не отправился в свои сборные. Так бельгийский наставник постепенно входит в рабочий ритм, чтобы 20 ноября против «Кельна» руководить уже от бровки. После 9 туров «Бавария» и дортмундская «Боруссия» с 21 очком возглавляют таблицу Бундеслиги, а «Кельн» (9) — 15-й.