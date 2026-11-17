Экс-форвард «Байера» и ряда голландских клубов Дмитрий Булыкин прокомментировал для LiveSport.Ru разгром, случившийся вчера в матче 6-го тура Лиги Наций Германия — Голландия (5:0). И оценил положение дел в обеих сборных при новых тренерах.

— Ну, случается такое в футболе, что встреча двух примерно одинаковых команд завершается разгромом. Вчера голландцы тоже имели моменты, но не использовали их. А потом попали под вошедшую во вкус «немецкую машину». Пропустив второй, оголили тылы, за что крупным счетом и поплатились. Шли в атаку, попали в плен, как говорится. А так, конечно, случившееся стало для меня сюрпризом.

Нет сомнений, Клопп привнесет в Бундестим много интересного и хорошего. Его эксперимент на первом сборе, когда 40 игроков готовились к разным матчам, себя оправдал. Наверное, у Карпина подсмотрел. Если серьезно, то быстро разобрался тогда. Информативно его штаб сработал на высшем уровне, благо такая временная и кадровая возможность была. А сейчас уже знал, кто на что способен и должен быть в основном составе. Поэтому с Сербией и Голландией играли практически одни и те же люди. Понятно, Клопп говорил, что начатая перестройка важнее результата. Но у немцев такого быть не может, поэтому он и пришел сразу.

Крупнейшее поражение в официальной истории голландской сборной иначе как конфузом назвать не могу. Зная тамошнее отношение к престижу национальной команды, предвижу серьезный разбор полетов. Негодование болельщиков и прессинг в отношении Хави неизбежны. Конечно, еще предстоит разобраться, с чего такие качели — после 7:0 получили 0:5. Но не один ведь только тренер виноват, звездные игроки тоже несут ответственность за случившееся. Отсутствие турнирной мотивации их не оправдывает. В целом, убежден, что Нидерланды с Хави выйдут на очень хороший уровень. Тренер со своим почерком и поколение футболистов что надо.