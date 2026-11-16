Комментатор Okko Спорт Владислав Прусов поделился с LiveSport.Ru эмоциями и мыслями по поводу завершившихся матчей 6-го тура Лиги Наций.

— Как ни странно звучит, но удивило, что Англия не вела 3:0 еще в первом тайме. Настолько большое игровое преимущество она имела! Вообще интересно, куда этот путь с Тухелем заведет. По игровому содержанию огромнейшая разница с командой Саутгейта. Хочется видеть ее такой, но не факт, что этот футбол принесет какие-то медали на крупных турнирах.

Это был самый слабый матч сборной Испании при де ла Фуэнте. Если бы не удаление Андерсона, англичане сохранили бы крупный счет. Когда такое видано, что даже по угловым в равных составах испанцы уступали 0:6! Была сделана ставка на габаритных Субименди Мерино, которые не являются основными игроками в «Арсенале», но прекрасно знают АПЛ. Однако, она не сыграла. Впрочем, и другие вряд ли бы спасли.

К Ямалю в этом сезоне уже прикрепился ярлык неумения играть в важных матчах. Это проявилось во встрече с «Реалом», где он вообще пропал. С «ПСЖ» тоже, пусть и забил там. Здесь отметился результативными действиями, при этом все равно чуда не сотворил.

В отличие от Испании, к этой Франции у меня гораздо меньше вопросов, потому что пока Зидан находится в своей лаборатории. Достаточно посмотреть на оборону с Жаке, Диуфом и Кэмбеди, или на да Кунью в центре поля. Разве можно было такое представить при Дешаме? Да, и вчера допускали ошибки у своих ворот. Но новые имена это оправдывают. Вот и Жуниор Крупье о себе заявил. С турками сыграли отнюдь не безлико, не как с Италией.

Мне нравится эта Италия — не результатом, так весельем. Чем-то напомнила ЦСКА, который дважды победил «Реал», но все равно не вышел из группы. Теперь оказалась криптонитом перед лицом Бельгии, которая сильно прибавила при ван Боммеле. Вряд ли «Скуадра Адзурра» делала ставку на Лигу наций. Сейчас ее главная задача наконец попасть на чемпионат мира, ну и, конечно, отобраться на Евро-2028. Уверен, Манчини прервет неудачную серию. По матчам против Турции видим, что с соперниками ниже классом уже научилась уверенно добиваться результата.