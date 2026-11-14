Эрлинг Холанн забил 66-й гол за сборную Норвегии в своём 60-м матче за национальную команду. На 88-й минуте встречи с Уэльсом в Осло форвард реализовал 11-метровый и установил окончательный счёт — 3:1. По данным Stats Foot, последним европейским футболистом, забившим 66 голов за первые 60 игр за сборную, был Герд Мюллер в 1974 году.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Холанн поучаствовал в двух голах после перерыва

До перерыва в Осло голов не было, а во втором тайме норвежцы забили дважды в течение девяти минут: на 59-й счёт открыл Антонио Нуса, а на 68-й Холанн получил мяч в штрафной и выкатил его под удар Андреасу Шельдерупу, который пробил в угол с близкого расстояния. Дэвид Брукс сократил отставание Уэльса, но в концовке Холанн вывел Шельдерупа в штрафную, где того сбил Коннор Робертс, и сам забил с точки.

Норвегия набрала шесть очков и сравнялась с Данией, которой ещё предстояло сыграть с Португалией. В последнем туре 17 ноября норвежцы встретятся с датчанами на выезде. Уэльс после поражения в Осло уже не поднимется с последнего места в группе.

Холанн в матче с Уэльсом x.com

Мюллер забил 68-й гол в финале чемпионата мира

Свой 66-й мяч за сборную ФРГ Мюллер забил ещё в 59-м матче — против Югославии на ЧМ-1974. В следующей игре со Швецией он не отличился, зато забил в двух оставшихся встречах турнира. Его последний гол за сборную принёс ФРГ победу над Нидерландами в финале (2:1). Мюллер закончил карьеру в сборной с 68 голами в 62 матчах — Холанну до этой отметки осталось всего два мяча.

По количеству голов за национальную сборную Эрлинг теперь всего на один отстаёт от Килиана Мбаппе (67) и на два от Мохаммеда Салаха (68).