Главный тренер сборной России по пляжному футболу, телеэксперт Михаил Лихачев специально для LiveSport.Ru прокомментировал центральные матчи 5-го тура Лиги наций.

— Франция и без Мбаппе, Дембеле, Тчуамени остается очень сильной по именам командой. Состав, который вышел против Италии, вполне мог рассчитывать на положительный результат. Но командная игра была не на самом высоком уровне. Зидану предстоит еще много поработать, чтобы подкрутить все механизмы и добиться баланса. Итальянцы предстали вчера более монолитными. Даже после чудачества Доннарумы рук не опустили. У Джанлуиджи сейчас очень неудачный этап в карьере — много пропускает и в АПЛ, и в Лиге чемпионов за «Сити».

Что испанцы так рьяно спорили за пенальти во встрече с Чехией, — вот хотят побеждать во всех матчах, во всех турнирах. Настоящий чемпионский характер! Этой «Красной Фурией» мы будем наслаждаться еще достаточно долгое время. Луис де ла Фуэнте не дает повода усомниться в своих тренерских качествах. Поэтому не думаю, что у Ямаля есть какие-то привилегии в сборной. Просто бывают ситуации, когда он получает дополнительное время на поправку. Может поддержать игрока, как вчера Субименди, который потерял место в составе «Арсенала». Все это вполне уместно, когда постоянно есть результат.

Англия играла, как всегда, а вот Хорватия после домашних 0:7 выглядела собрано и имела возможности не проиграть. Но все же 2:1 полностью отражают то, что происходило на поле. Поздний выход Модрича вовсе не сигнал к тому, что ему пора заканчивать в сборной и сосредоточиться на «Милане». И вчера хорошо вышел, создав неплохой момент для Влашича. Он наслаждается каждой минутой, проведенной на поле, хочет продлить свой футбольный век.

Все стремятся занять первое место в группе, это достаточно важно в разных аспектах. Поэтому воскресная встреча испанцев с англичанами — главное событие всего группового этапа. Почему-то мне кажется, что будет ничья и в этом поединке, и в матче Бельгия — Италия.