Сборная России одержала победу над командой Узбекистана (3:2) в товарищеском матче, проходившем в Ташкенте.

Николай Комличенко globallookpress.com

Перед матчем

Фабио Каннаваро возглавил сборную Узбекистана в октябре 2025 года. Под его руководством команда сыграла на ЧМ-2026 и заняла последнее место в группе с Португалией, Колумбией и ДР Конго, не набрав ни одного очка. От португальцев узбекская команда еще и получила обидные 0:5. После провала на мундиале подопечные Каннаваро провели 3 контрольные встречи, уверенно обыграв дома Иран (3:1) ит Сирию (4:1), уступив лишь Южной Корее на выезде — 0:2. Важная потеря перед встречей с Россией — защитник Абдукодир Хусанов, который пропустил матч из-за повреждения.

Валерий Карпин и Фабио Каннаваро РФС

Сборная России продолжает серию товарищеских матчей, выиграв 4 из 5 последних поединков (и не пропустив в этих 4 выигранных матчах). Этой осенью подопечные Валерия Карпина победили Иран (2:0) и Намибию (6:0), а следом поборолись с Нигерией (3:3). Тренер сборной России продолжает вызывать много новичков и молодежи, за что порой получает порцию критики. Матч с Узбекистаном проходит на фоне небольшого скандала из-за невызова в сборную двух игроков «Зенита» — Александра Соболева и Максима Глушенкова. Если отсутствие первого связывают с повреждением, то Глушенков не раз показывал свое нежелание ехать на товарищеские матчи в национальную команду.

Ход матча

Встреча началась обескураживающе для команды Валерия Карпина. Хозяева сразу пошли в атаку, российские защитники растерялись под прессингом, позволив узбекской команде заработать угловой на 5-й минуте.

После подачи со стандарта защитник «Ростова» Виктор Мелехин не смог выбить мяч. Игрок сборной России промахнулся, и мяч от другой его ноги влетел в ворота Матвея Сафонова, который не вышел на перехват. Отметим, что 22-летний Мелехин проводит 11-й матч за сборную России, и в ворота соперников он еще не забивал.

После пропущенного мяча россияне побежали отыгрываться, создав несколько полумоментов у ворота хозяев и нанеся несколько не слишком опасных ударов. Так, на 17-й минуте провинившийся Мелехин бил головой после подачи Батракова с углового, но вышло не очень сильно и голкипер Назаров уверенно справился.

Матвей Сафонов РФС

В середине первого тайма сборной России удалось создать первый опасный момент. Гладышев пропустил мяч после передачи на ход, и у него за спиной рванул вперёд Тюкавин, который справа с полуфланга ворвался в штрафную Узбекистана и пробил в дальний угол, но в створ не попал.

В первом тайме игроки сборной Узбекистана старались дорожить мячом, но россияне довольно высоко прессинговали, не давая соперникам расслабиться. Тем не менее, во второй половине тайма инициативу вновь захватили хозяева, проведшие пару неплохих атак.

В перерыве Карпин сделал лишь одну замену, выпустив Кирилла Данилова вместо Сильянова. Но второй тайм также начался для сборной России с нелепого и быстро пропущенного мяча.

На первой же минуте Хамдамов подключил Каримова, который со входа в штрафную сборной России попытался пробить. Садулаев пытался в отборе сыграть, и получилась накладка, так что сильного удара не вышло. В итоге мяч вяло покатился в дальний угол, но защитники его пропустили, а Сафонов отреагировал слишком поздно.

Россияне вновь побежали в атаку и даже сразу же создали опасный момент. Кисляк со своей половины исполнил отличный заброс в штрафную площадь хозяев, Садулаев попытался проткнуть мяч мимо вышедшего голкипера, но попал тому в грудь. Но как и в первом тайме, хозяева удалось уверенно отбиться и даже перехватить инициативу — к середине второй половины игры моменты вновь стали возникать у ворот Сафонова.

Сборная России РФС

На 65-й минуте Валерий Карпин пошел ва-банк и выпустил сразу четверых свежих футболистов. Поле покинули Ярослав Гладышев, Иван Обляков, Константин Тюкавин и Лечи Садулаев. Вместо них вышли Кирилл Глебов, Алексей Миронов, Николай Комличенко и Алексей Миранчук соответственно.

Ход наставника сборной России принес плоды уже пять минут спустя — россиянам удалось отыграть один мяч. После выноса мяча хозяевами, в середине поля выиграл верх Данилов и головой закинул мяч вперёд на Николая Комличенко. Абдумажидов махнул мимо мяча, а форвард россиян здорово подработал себе грудью и ударом сходу метров с двенадцати поразил ворота.

Забитый мяч добавил куража россиянам и в следующей атаке, после прострела с правого фланга, Батраков нанес удар в касание из центра штрафной, но его накрыл соперник. Мяч отскочил налево на Кругового, который с острого угла добавил, но попал в сетку с внешней стороны.

На 75-й минуте сборной России удалось сравнять счет. Батраков попытался пробить из-за пределов штрафной площади, но его накрыл соперник. Мяч по дуге полетел налево в штрафную Узбекистана, где защитник и вышедший из ворот Назаров друг другу помешали, а мяч отскочил в центр на Комличенко, который не промахнулся по пустому створу, оформив дубль.

Валерий Карпин провел еще одну двойную замену, выпустив Данила Глебова и Ланговича вместо Кисляка и Вахании, а тем временем первая серия замен продолжила приносить свои плоды. На 79-й минуте Круговой здорово забежал слева под передачу на ход, прострелил с края штрафной, а мяч после рикошета оказался у Алексея Миранчука, который набежал в центр и низом пробил голкипера сборной Узбекистана.

Валерий Карпин провел еще одну двойную замену, выпустив Глебова и Ланговича вместо Кисляка и Вахании, а тем временем первая серия замен продолжила приносить свои плоды. На 79-й минуте Круговой здорово забежал слева под передачу на ход, прострелил с края штрафной, а мяч после рикошета оказался у Алексея Миранчука, который набежал в центр и низом пробил голкипера сборной Узбекистана.

Фабио Каннаваро также попытался переломить ход игры, выпустив сразу троих свежих игроков и убрав уставших Эльдра Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева. После этого хозяевам удалось провести несколько не очень опасных выпадов. Последние минуты матча превратились в череду замен — хозяева пытались обострить игру, Валерий Карпин тянул время.

На четвертой компенсированной минуте хозяева едва не ушли от поражения. Муртазоев навесил с левого фланга в центр штрафной площади, где Норчаев оказался совсем один, но удар головой точным не получился. Счет матча до финального свистка не изменился.

Итог

Сборная России немного расслабленно начала встречу, за что довольно быстро поплатилась. Возможно в очередной раз сказалась недооценка соперника. Как бы то ни было, быстро пропущенные мячи в начале каждого из таймов — тревожный звонок для Валерия Карпина.

Ключевым моментом матча стала большая замена в середине второго тайма, которую провел Валерий Карпин. Все три мяча были забиты вышедшими на поле футболистами, а россияне заметно прибавили в агрессивности и остроте.

Результат матча Узбекистан Ташкент 2:3 Россия Москва 0:1 Николай Комличенко 70' 0:2 Николай Комличенко 75' 0:3 Miranchuk Al. 79' Узбекистан: Nazarov, Karimov, Abdumazhidov, Urozov, Makhamadzhonov, Ganiev, Mozgovoy, Khamdamov, Esanov, Fayzullaev, Shomurodov Россия: Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Лечи Садулаев, Safonov

Статистика матча 5 Удары в створ 7 4 Удары мимо 9 45% Владение мячом 55% 2 Угловые удары 7 4 Офсайды 0

Что дальше?

Сборная России 17 ноября сыграет в Краснодаре товарищеский матч с командой Венесуэлы. Матч состоится в 19:00 по московскому времени. Россияне выйдут на поле в специальной ретро-форме, дизайн которой посвящён 100-летию Никиты Симоняна и истории отечественного футбола.

Сборная Узбекистана в этот же день встретится на выезде с командой Саудовской Аравии.