Футболисты мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Ибраима Конате пытаются убедить вингера мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе присоединиться к испанскому клубу, сообщает L'Équipe.

Килиан Мбаппе и Майкл Олисе globallookpress.com

По данным издания, атакующий полузащитник немецкого клуба по-прежнему входит в сферу интересов «Реала». Каждый раз, когда Олисе приезжает в расположение сборной Франции, Мбаппе и Конате начинают рассказывать ему о том, насколько «Реал» — прекрасное место для игры в футбол, описывают возможности и перспективы проекта под руководством Жозе Моуринью и даже активно делятся с Олисе подробностями клубной жизни в Мадриде.

Помог конфликт с Дембеле

Мбаппе особенно сблизился с Олисе во время сентябрьского сбора из-за того, как разногласия с Усманом Дембеле на фоне борьбы за «Золотой мяч» повлияли на атмосферу и обстановку в раздевалке национальной команды.

Как сообщает L’Equipe, Мбаппе считал, что все разногласия улажены (несмотря на оставшееся без ответа сообщение в WhatsApp), и не понимал реакцию Дембеле по отношению к нему, которую считал несоразмерной. В течение этих пяти дней Килиан выглядел более изолированным, более отстраненным и при этом стал чаще общаться с Олисе.

Переговоры по контракту

Контракт 24-летнего Майкла Олисе с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 30 июня 2029 года. Переговоры о его продлении на улучшенных условиях уже ведутся — «Реал» следит за ситуацией, и игрок об этом знает.

Прошлым летом руководители «Баварии» заявляли, что их не заставит их продать вингера даже предложение в 500 миллионов евро. Однако, до истечения срока контракта осталось два года, и если соглашение не будет продлено, следующим летом клуб может отпустить его за гораздо меньшую сумму.

В текущем сезоне у Олисе шесть голов и три результативные передачи в восьми матчах Бундеслиги, а также два гола и один ассист в двух играх Лиги чемпионов.