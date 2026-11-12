«Манчестер Юнайтед» официально объявил об увольнении Майкла Каррика с поста главного тренера. По данным The Times, решение утвердили в среду на встрече с Джимом Рэтклиффом в Монако. Самому Каррику сообщили об отставке в четверг утром, когда он приехал на базу в Каррингтоне.

Майкл Каррик globallookpress.com

«После неудачного старта сезона клуб пришёл к крайне непростому выводу: чтобы добиться поставленных целей, необходима смена тренера», — говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед».

В клубе подчеркнули, что Каррик «был и навсегда останется легендой „Манчестер Юнайтед“», и напомнили, что после его возвращения в январе команда выиграла 12 из 17 оставшихся матчей АПЛ, набрала больше очков, чем кто-либо в лиге за этот отрезок, и финишировала третьей. «Юнайтед» намерен как можно скорее назначить нового постоянного главного тренера.

Каррик висел на волоске

«МЮ» провалился на старте так, как не проваливался 40 лет: за 10 туров АПЛ — одна победа и 18-е место, худший результат на этом отрезке с сезона-1986/87. Некоторые СМИ писали, что Каррика не уволят даже в случае поражения от «Астон Виллы» (а он и не проиграл, вырвав ничью 4:4 в безумной концовке), клуб настаивал, что решение не принято, но все уже прекрасно понимали, к чему всё идёт.

Во вторник издание The Athletic писало, что «Манчестер Юнайтед» готовится к расставанию с главным тренером и что произойдёт оно в течение ноябрьской международной паузы. Гендиректор Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс выступали за смену тренера и должны были обсудить её с совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом в Монако, а среди возможных преемников Каррика тогда называли Эдди Хау, Юлиана Нагельсмана и Маурисио Почеттино.

С Почеттино начали договариваться ещё до отставки Каррика

Именно тренера сборной США ESPN ещё во вторник называл главным претендентом на пост в «МЮ». Как сообщал Дэвид Орнштейн, «Юнайтед» уже обсуждал с представителями Почеттино последние детали контракта, пока Каррик продолжал работать с командой. У аргентинца действует соглашение со сборной США до 2030 года: по данным The Guardian и The Times, компенсация за досрочный уход может составить около 10 млн долларов.

Теперь, как пишет Фабрицио Романо, «МЮ» достиг устной договорённости с Почеттино и его представителями и ведёт переговоры с Федерацией футбола США. Романо считает, что сделку закроют в ближайшее время.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

По информации The Standard, Почеттино, скорее всего, ещё проведёт оба матча сборной США с Гаити в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ — 14 ноября и в ночь на 18-е по Москве. Если он приступит к работе в Манчестере после этих игр, у него останется всего несколько дней до выезда на «Энфилд» — там «МЮ» 22 ноября сыграет с «Ливерпулем».

Каррик продержался всего на восемь дней дольше Мойеса

Каррик стал седьмым тренером, которого «МЮ» уволил после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году, если считать тех, кто получил должность на постоянной основе. До него клуб расстался с Дэвидом Мойесом, Луи ван Галом, Жозе Моуринью, Уле Гуннаром Сульшером, Эриком тен Хагом и Рубеном Аморимом. Для «Юнайтед» это уже вторая отставка в 2026-м — Аморима уволили в январе.

С январского назначения Каррика до увольнения прошло 303 дня. Из постоянных тренеров «МЮ» после Фергюсона меньше продержался только Мойес — 295 дней. При этом Каррик начал работу как временный тренер, а двухлетний контракт получил лишь 22 мая, когда вернул команду в Лигу чемпионов.