Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан удивил футбольную общественность своим составом на ноябрьские матчи Лиги наций. При огромном выборе игроков на каждую позицию в национальную команду он пригласил 21‑летнего защитника Саэля Кэмбеди из «Вольфсбурга», который по итогам минувшего сезона покинул Бундеслигу. Теперь вместо молодёжной сборной он отправится во взрослую команду.

Саэль Кэмбеди globallookpress.com

Кто такой Кэмбеди

Сейчас правому защитнику 21 год, и с лета 2025 года он выступает за немецкий «Вольфсбург». Кэмбеди начинал свою карьеру в юношеской команде «ПСЖ», а затем перебрался в 14‑летнем возрасте в «Гавр», где и дебютировал в основном составе в 2021 году, когда ему исполнилось 16 лет.

В 2022 году он отправился со сборной Франции на юношеский чемпионат Европы и был игроком основного состава. В финальном матче против Нидерландов его сборная уступала со счётом 0:1, но в итоге вырвала победу 2:1 и стала чемпионом турнира. Главным героем решающего матча стал как раз Кэмбеди, который сначала сравнял счёт, а затем оказался самым расторопным на добивании после удара Матиса Теля. Также в той сборной играли Дезире Дуэ и Варрен Заир‑Эмри, успевшие стать своими во взрослой команде «трёхцветных».

Прыгучий защитник в игре за «волков» globallookpress.com

Успех Кэмбеди на юношеском Евро не остался без внимания со стороны более статусных клубов, и за 1 млн евро его подписал «Лион». Всего за «ткачей» защитник сыграл во всех турнирах 62 матча и сделал три голевые передачи. Летом 2025 года его арендовал «Вольфсбург» за 1 млн евро до конца сезона, а потом выкупил трансфер за 6 млн евро. Всего в этом сезоне Кэмбеди сыграл 4 матча в чемпионате Германии и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt сейчас оценивает защитника в 8 млн евро.

С кем сыграет сборная Франции в Лиге наций

Соперниками «трёхцветных» в Лиге наций станут сборные Италии и Турции. Матчи с ними пройдут 12 и 15 ноября. После четырёх матчей Франция лидирует в группе А с 10 очками, дальше идут Италия (7), Бельгия (6) и Турция (0).

Кого еще вызвал Зидан

Первоначальный состав на предстоящие матчи выглядел так:

Вратари: Майк Меньян («Милан»), Гийом Рест («Тулуза»), Робен Риссер («Ланс»);

Защитники: Анди Диуф («Интер»), Мало Гюсто («Челси»), Жереми Жаке («Ливерпуль»), Пьер Калулу («Ювентус»), Ибраима Конате («Реал»), Адриен Трюффер («Борнмут»), Дайо Упамекано («Бавария»), Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»);

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Люка Да Кунья («Комо»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Чуамени («Реал»), Варрен Заир-Эмри («ПСЖ»);

Нападающие: Брадли Баркола («Ливерпуль»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Пабло Пажи («Париж»), Маркус Тюрам («Интер»).

Но позже Гюсто в составе заменил Кэмбеди, а вместо Тюрама вызван Райан Крупи из «Борнмута», который тоже может дебютировать в случае выхода на поле, как и Кэмбеди. Также под сомнение находится Чуамени.