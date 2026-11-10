Бразильский нападающий Эндрик намерен покинуть в зимнее трансферное окно мадридский «Реал», пишет авторитетное издание As. Причиной такого решения стало отсутствие к нему доверия со стороны главного тренера Жозе Моуринью. Сейчас интерес к нему проявляют два клуба.

Кто такой Эндрик

Бразилец уже несколько лет считается одним из главных талантов мирового футбола. Эндрик является воспитанником «Палмейраса» и за основной состав дебютировал в 16 лет. Всего за «зелёных» он на взрослом уровне сыграл 60 матчей и забил 21 гол, выиграв два чемпионата Бразилии (2022, 2023) и чемпионат штата Сан‑Паулу (2023, 2024).

Бисиклета от Эндрика globallookpress.com

Летом 2024 года Эндрик стал игроком мадридского «Реала». За него было заплачено 35 млн евро сразу и ещё 25 млн в виде различных бонусов. В составе «сливочных» Эндрик стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка 2024 года, но играл не очень много. Его контракт с мадридцами действует до 2030 года. Всего за «Реал» Эндрик сыграл 46 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей, из них в этом сезоне — 9 игр и один гол.

За сборную Бразилии нападающий дебютировал в 17‑летнем возрасте, а всего сыграл за неё 24 матча и забил 4 мяча. Выступал в составе Селесао на ЧМ-2026, но был там игроком ротации.

Аренда в «Лион»

Вторую часть прошлого сезона Эндрик отыграл за «Лион», где стал твёрдым игроком основного состава, сыграв 16 матчей в Лиге 1 и забив в них 5 мячей, а также сделав 7 ассистов. В январе 2026 года его даже признали игроком месяца в Лиге 1. Тренером «ткачей» тогда был Паулу Фонсека.

В составе «Лиона» globallookpress.com

Кто проявляет интерес к Эндрику

В данный момент два клуба готовы взять в аренду 20‑летнего бразильца: итальянская «Рома» и португальский «Спортинг». Последний недавно возглавил Пауло Фонсека, нашедший отличное взаимопонимание с Эндриком и всегда лестно отзывавшийся о его таланте. Португальский клуб уже сделал попытку узнать согласие нападающего продолжить карьеру в Лиссабоне.

Сам Эндрик пока колеблется в своём выборе, так как надеется до января заслужить доверие главного тренера «Реала» Жозе Моуринью. При этом мадридский клуб готов даже продать игрока, но только с правом обратного выкупа.