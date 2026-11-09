Старший тренер сборной России Виктор Онопко, восемь лет отыгравший в Испании, специально для LiveSport.Ru прокомментировал два главных европейских матча вчерашнего дня «Атлетико» — «Барселона» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» (4:4).

— «Барселона» остается главным претендентом на победу в Примере. Вчера все доказала. Понятно, первый тайм остался за «Атлетико», очень мощно провели, играли с большим преимуществом. Но потом не справились в таком ритме. Так выбегать, атаковать большими силами с «Барсой» невозможно все 90 минут.

Фермин, конечно, самый прогрессирующий футболист сейчас. Быстро думает, принимает решения, работает с мячом. Когда первый гол забивал, накрыть было невозможно. В сборной будет железно основным долгие годы. Рафинья хорош. Понятно, не чистый нападающий, но пока других нет. И демонстрирует стабильность в самом сильном для меня чемпионате на этой планете. Без Родри в плане отбора что-то потеряли, но там все же ставка на постоянный контроль мяча. Альварес хотел доказать, понятно. Но может и должен играть сильнее.

«Юнайтед» не видел. Но всегда поддерживаю тренеров. Для болельщиков космос, что произошло в этой игре, но для тренеров сердечный приступ. На 90+ пропустить два гола для Эмери полный шок. Были и другие тренеры, которые уходили до финального свистка. Ярцева помните. Это нервы. Каррик тоже не заслуживал поражения, с другой стороны. Я говорю, как помощник, никогда не был главным. Но если я нервничаю, не представляю, что у них на душе. Вообще очень много голов стали забивать, что в России, что везде.