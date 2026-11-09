«Чэнду Жунчэн» с российским защитником Егором Сорокиным упустил практически выигранный чемпионат Китая. За 5 туров до конца команда опережала «Далянь Инбо» на 14 очков — достаточно было набрать хотя бы два в оставшихся матчах, однако «Чэнду» заработал лишь одно. А соперник взял 15 из 15.

«Далянь» празднует чемпионство globallookpress.com

Развязка наступила 8 ноября: «Чэнду» проиграл «Шаньдун Тайшань» — 2:3, а «Далянь» обыграл «Тяньцзинь» — 3:1. Оба клуба финишировали с 52 очками, но две победы в личных встречах принесли золото «Даляню».

Четыре поражения в четырёх последних турах

«Чэнду» мог оформить чемпионство ещё в 26-м туре победой над «Хэнанем», но сыграл вничью 0:0. Даже после того матча преимущество над «Далянем» составляло 12 очков за четыре игры до конца — достаточно было просто хотя бы раз не проиграть.

Но на финише «Чэнду» натурально развалился, проиграв по очереди «Тяньцзиню» (0:1 с пропущенным в компенсированное время), «Шанхай Порту» (0:3) и самому «Даляню» (0:1), конкуренту в борьбе за титул, который в это время штамповал победы одну за другой.

Впрочем, перед последним туром судьба чемпионства всё равно была в руках команды Джона Алоизи: «Чэнду» хватило бы и ничьей против «Шаньдун Тайшань», однако вместо этого лидер Суперлиги устроился на 0:2 к 23-й минуте и уже не успел отыграться. «Далянь» воспользовался шансом и обыграл в параллельном матче «Тяньцзинь», догнав «Чэнду» по очкам и опередив по личным встречам.

Егор Сорокин («Чэнду») x.com

В первом круге не замечали соперников

После 15 туров отрыв «Чэнду» от конкурентов составлял 13 очков — казалось, что отыграть такое невозможно: команда выиграла 12 из 15 первых матчей, набрала 37 баллов и шла с разностью голов +20. Примечательно, что отрезок с 27-го по 30-й тур главный претендент на чемпионство провёл хуже всех — абсолютно каждая из оставшихся 15 команд на этом промежутке набрала хотя бы одно очко!

Но у китайской чемпионской гонки в этом году был важный контекст: перед сезоном 9 из 16 клубов получили наказания по итогам антикоррупционного расследования — с них сняли от 5 до 10 очков. «Чэнду» и «Далянь» санкции не затронули.

По итогу, например, занявший третье место «Бэйцзин Гоань» закончил чемпионат с 50 очками после вычета 5. Без штрафа именно он оказался бы выше обоих участников этой безумной развязки.

Не справились с давлением

У этого без преувеличений исторического провала были вполне футбольные причины. Например, матчи 26-го и 27-го туров, в которых «Чэнду» не забил ни одного мяча, пропускал лучший бомбардир команды Фелипе. В последних четырёх турах также не смог сыграть другой основной форвард Вэй Шихао, до этого забивший девять голов в чемпионате.

Но сам Алоизи главным препятствием ожидаемо назвал психологию — команда слишком сильно хотела закрыть вопрос о чемпионстве как можно скорее, что привело к тревоге, скованности и четырём турам подряд без голов, из-за которых и улетучился почти весь отрыв. Апогеем стал нереализованный Фелипе пенальти в ключевой встрече с «Далянем».

После финиша тренер извинился перед болельщиками: «Мы видели трофей перед собой, но не смогли его взять». Клуб также опубликовал извинения, а Алоизи заявил, что уходить в отставку пока не планирует.

А что там у Егора Сорокина?

Российский защитник сыграл в 29 из 30 туров Суперлиги и забил четыре мяча: в августе он провалил встречу против «Шанхай Шэньхуа» (4:5) и на пару матчей присел на скамейку запасных, но в последних играх вернулся в основу. На счету Сорокина 2480 минут в Суперлиге — это четвёртый результат в клубе.