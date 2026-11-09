Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер могут получить длительные дисквалификации после гостевого матча «Реала» с «Валенсией» в 12-м туре Ла Лиги. Встреча 7 ноября завершилась победой мадридцев — 3:0, а в перерыве в подтрибунном помещении произошла потасовка, в ходе которой мадридские звёзды напали на сотрудников охраны стадиона.
Что произошло
По информации Marca, спортивный директор «Валенсии» Браулио Васкес эмоционально отреагировал на штрафной, после которого Федерико Вальверде открыл счёт. Когда команды уходили на перерыв, Васкес продолжил спорить с помощником арбитра.
Беллингем схватил функционера за костюм, пытаясь отвести от судьи — с этого и началась потасовка, в которую затем вмешалась охрана. Как пишет Marca, на имеющейся у «Валенсии» записи видно, как рука Рюдигера попадает в лицо одному из сотрудников службы безопасности. Журналист À Punt Начо Санчис добавил, что активно подключал руки не только немец — Джуд Беллингем также ударил одного из охранников.
Дисквалификация до 12 матчей
Арбитр матча Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо отразил в протоколе протесты Васкеса и вмешательство полиции, однако про удары футболистов «Реала» не упомянул, что вызвало недоумение у сотрудников «Валенсии». В таком случае основанием для разбирательства может стать видеозапись.
Статья 103.1 дисциплинарного кодекса RFEF предусматривает затяжную дисквалификацию за умышленную агрессию без причинения травмы вне игрового эпизода: Беллингем и Рюдигер могут пропустить от 4 до 12 матчей чемпионата Испании, если их вина будет доказана.
Потеря Беллингема будет особенно чувствительной
Англичанин вышел в стартовом составе в 11 из 12 матчей нынешней Ла Лиги. На его счету четыре гола, две результативные передачи и 957 минут — Джуд давно уже остаётся ключевым и незаменимым футболистом «Реала».
Роль Рюдигера в этом сезоне поскромнее: в чемпионате он провёл только четыре встречи, лишь в трёх появлялся с первых минут. Зато в Лиге чемпионов играет регулярно — три последних матча отбегал от свистка до свистка.
После паузы на сборные «Реал» в Ла Лиге примет «Сельту» 21 ноября и «Алавес» 28-го.