Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер могут получить длительные дисквалификации после гостевого матча «Реала» с «Валенсией» в 12-м туре Ла Лиги. Встреча 7 ноября завершилась победой мадридцев — 3:0, а в перерыве в подтрибунном помещении произошла потасовка, в ходе которой мадридские звёзды напали на сотрудников охраны стадиона.

Беллингем и Рюдигер globallookpress.com

Что произошло

По информации Marca, спортивный директор «Валенсии» Браулио Васкес эмоционально отреагировал на штрафной, после которого Федерико Вальверде открыл счёт. Когда команды уходили на перерыв, Васкес продолжил спорить с помощником арбитра.

Беллингем схватил функционера за костюм, пытаясь отвести от судьи — с этого и началась потасовка, в которую затем вмешалась охрана. Как пишет Marca, на имеющейся у «Валенсии» записи видно, как рука Рюдигера попадает в лицо одному из сотрудников службы безопасности. Журналист À Punt Начо Санчис добавил, что активно подключал руки не только немец — Джуд Беллингем также ударил одного из охранников.

Дисквалификация до 12 матчей

Арбитр матча Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо отразил в протоколе протесты Васкеса и вмешательство полиции, однако про удары футболистов «Реала» не упомянул, что вызвало недоумение у сотрудников «Валенсии». В таком случае основанием для разбирательства может стать видеозапись.

Статья 103.1 дисциплинарного кодекса RFEF предусматривает затяжную дисквалификацию за умышленную агрессию без причинения травмы вне игрового эпизода: Беллингем и Рюдигер могут пропустить от 4 до 12 матчей чемпионата Испании, если их вина будет доказана.

Беллингем и Рюдигер globallookpress.com

Потеря Беллингема будет особенно чувствительной

Англичанин вышел в стартовом составе в 11 из 12 матчей нынешней Ла Лиги. На его счету четыре гола, две результативные передачи и 957 минут — Джуд давно уже остаётся ключевым и незаменимым футболистом «Реала».

Роль Рюдигера в этом сезоне поскромнее: в чемпионате он провёл только четыре встречи, лишь в трёх появлялся с первых минут. Зато в Лиге чемпионов играет регулярно — три последних матча отбегал от свистка до свистка.

После паузы на сборные «Реал» в Ла Лиге примет «Сельту» 21 ноября и «Алавес» 28-го.