Дидье Дешам отказался стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror. Руководство английского клуба связалось с 58-летним французом, рассматривая варианты замены Майкла Каррика.

Дидье Дешам globallookpress.com

Опытный тренер без компенсации

Как пишет Mirror, французский тренер привлекал «Юнайтед» опытом и достижениями. Кроме того, у него нет действующего контракта: назначение не потребовало бы выплаты компенсации другому клубу.

Однако, по информации издания, Дешам не хочет сейчас принимать команду с таким количеством проблем и предпочтёт продолжить отдых после завершения работы со сборной Франции.

Француз не работал с клубами с 2012 года, когда покинул «Марсель». Следующие 14 лет он провёл во главе национальной команды: выиграл ЧМ-2018 и Лигу наций-2021, дошёл до финалов Евро-2016 и ЧМ-2022. После мирового первенства 2026 года Дешам покинул сборную.

Каррик пока сохраняет работу

Как сообщал LiveSport.Ru со ссылкой на The Independent, руководство «МЮ» оставит Каррика даже в случае поражения от «Астон Виллы»: единого мнения о его преемнике в клубе нет.

После девяти стартовых туров АПЛ «Юнайтед» идёт на 17-м месте с семью очками. 3 ноября команда Майкла Каррика прервала серию из девяти матчей без побед, отыгравшись с 0:2 в матче ЛЧ против «Ромы» на «Олд Траффорд» (3:2).

Майкл Каррик globallookpress.com

Параллельно ищут нападающего

Клуб продолжает искать усиление атаки: Фабрицио Романо в своём YouTube-канале сообщил, что ожидает приобретения нападающего в январе.

По информации Football365, «МЮ» нужен центрфорвард с большим опытом игры в АПЛ. Среди рассматриваемых вариантов издание называет Доминика Калверт-Льюина из «Лидса», Жана-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас» и Айвена Тоуни из «Аль-Ахли».

Впереди «Астон Вилла» и выезд к «Ливерпулю»

8 ноября «Юнайтед» примет «Астон Виллу» в десятом туре АПЛ. Матч на «Олд Траффорд» начнётся в 19:30 МСК. После международной паузы команду ждёт выезд к «Ливерпулю» — 22 ноября.

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