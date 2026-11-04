В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов немецкий «РБ Лейпциг» уступил на своём поле английскому «Манчестер Сити» со счётом 2:3. По ходу встречи хозяева дважды отыгрывались благодаря голам Баку и Нусы, но исход матча решил точный удар Холанна на 78-й минуте.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Перед матчем

Немецкий «РБ Лейпциг» имел три очка после трёх туров в таблице Лиги чемпионов. В первом туре команда потерпела разгромное поражение в гостях от «Комо» (1:4), затем реабилитировалась дома с ПСВ (1:0), а в третьем туре снова проиграла «Реалу» (1:4). В Бундеслиге «РБ Лейпциг» пока четвёртый с 15 очками.

«Горожане» подошли к этой встрече с 6 очками в активе. В турнире были обыграны «Порту» (2:0) и АЕК (5:1), но случилось поражение от «ПСЖ» (2:4). В АПЛ «Манчестер Сити» идёт вторым и в последнем туре уступил «Брайтону» (0:1).

Мартин Демичелис globallookpress.com

Главный тренер хозяев Мартин Демичелис как игрок провёл три сезона в составе «Манчестер Сити» с 2013 по 2016 год. Это вносит дополнительную интригу в данное противостояние.

Ход матча

Первые четыре минуты прошли под знаком превосходства хозяев, которые активно грузили подачи на Ромуло, но гости их довольно легко пресекали. Первый опасный момент в матче пришёл на 8‑й минуте от «Ман Сити», когда Нуньес сделал классный пас направо в штрафную Фернандесу, а аргентинец в касание скинул Шерки, который неплохо пробил, но мяч прошёл рядом с дальней стойкой.

Фрагмент матча globallookpress.com

«РБ Лейпциг» ответил не менее опасным моментом на 15‑й минуте. После удара Баумгартнера мяч отскочил к Баку, он отдал пас Нусе, и тот мощно зарядил под перекладину — едва не ошибся Доннарумма, но мяч всё же за его спиной опустился на сетку сверху!

30‑я минута принесла ещё один момент у ворот «горожан». Баумгартнер протащил мяч почти до линии штрафной и нанёс обводящий удар в дальний угол — мяч пролетел рядом с правой штангой!

Фрагмент матча globallookpress.com

А на 37‑й минуте счёт в матче был открыт. Фоден «вырезал» шикарную диагональ налево на ход О’Райли, тот лицевой из‑под защитника Нико прострелил на дальнюю штангу, куда летел замыкать Фернандес, но его опередил защитник соперника Люкеба, неловким движением срезавший мяч в свои ворота! «Ман Сити» повёл 1:0. Остаток тайма прошёл под полным контролем гостей.

Второй тайм начался с яростных атак «РБ Лейпцига». Два сейва подряд совершает Доннарумма! Сперва Джиджи выручил после полуудара‑полунавеса Нусы слева из штрафной, а в следующей атаке потащил непростой выстрел Баумгартнера с радиуса!

Партнёры поздравляют Баку uefa.com

На 49‑й минуте итальянский голкипер совершил ошибку, пропустив в ближний угол после точного удара Ридле Баку, которому ассистировал Браян Груда. Счёт: 1:1. Через три минуты немецкий клуб мог забить второй гол. С радиуса Нуса пяткой скинул чуть левее Банзюзи, с ходу с подступов к штрафной Эзехил зарядил в нескольких сантиметрах от ближней девятки!

Энцо Фернандес uefa.com

Но в итоге на 58‑й минуте снова вышли вперёд «горожане». Гости развернули атаку на левый край — Ндиайе, Илиман из‑под защитника выполнил подачу на дальнюю штангу, а там неправильно выбрал позицию Люкеба, позволивший Энцо Фернандесу головой расстрелять Вандевордта! «Ман Сити» снова впереди со счётом 2:1.

Через три минуты «РБ Лейпциг» снова отыгрался. Банзюзи открылся перед штрафной и отдал пас Нкунку, который вышел на поле на замену на 57‑й минуте. Француз отдал острый пас в штрафную на Нусу, и тот из‑под Нуньеса неотразимо пробил в дальний угол.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 69-й и 71-й минутах показал чтение игры капитан хозяев Вилли Орбан. После атаки с участием Доку и О'Райли он закрыл последнего во время удара, а потом прервал опасный прострел крайнего защитника.

На 78-й минуте своё веское слова сказал Эрлинг Холанн, замкнувший прострел Эллиота Андерсона на дальней штанги. До этого момента норвежский бомбардир почти весь матч был в тени. Снова впереди «горожане» со счётом 3:2.

Через три минуты штатный исполнитель стандартов «РБ Лейпцига» Раум по высокой дуге закидывал за шиворот Доннарумме — мяч попал в перекладину и вылетел обратно в поле! После этого момента команда Марески резко сбавила обороты, забрала себе мяч и ничего не позволила сделать сопернику. Заслуженная победа гостей.

LiveSport.Ru вёл подробный онлайн-репортаж о матче.

Итог

«Манчестер Сити» снова подтвердил свой уровень, взяв три очка в Лейпциге почти малой кровью. По ходу матча «горожане» трижды выходили вперёд и заслуженно одержали победу. «РБ Лейпциг» показал характер и самоотверженность на своём поле, дважды отыгрываясь по ходу игры. В очередной раз лидером показал себя Эрлинг Холанн, в этой встрече вышедший с капитанской повязкой на поле. Именно норвежец на 78‑й минуте стал автором победного гола, до этого находясь в тени. Немецкий клуб имеет всего три очка после 4-х туров и осложнил себе шансы на выход в плей-офф в отличие от «горожан», который уверенно выполняют задачу-минимум.

Результат матча РБ Лейпциг Лейпциг 2:3 Манчестер Сити Манчестер 1:0 Боте Баку 49' 1:1 Энцо Фернандес 58' 2:1 Антонио Нуса 61' 2:2 Эрлинг Холанн 78' РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку ( Бенджамин Хенрихс 74' ), Давид Раум, Нейл Эль-Айнауи ( Николас Зайвальд 74' ), Кристоф Баумгартнер ( Кристофер Нкунку 57' ), Эзекил Банзузи, Браян Груда, Ромуло, Антонио Нуса ( Рокко Райтц 74' ) Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Нико О'Райли, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Энцо Фернандес ( Айюб Буадди 83' ), Эллиот Андерсон, Эрлинг Холанн, Филип Фоден ( Жереми Доку 64' ), Райан Шерки, Илиман Ндиайе ( Матео Ковачич 83' ), Матеус Нунес ( Рубен Диаш 79' ) Жёлтые карточки: Кристоф Баумгартнер 17', Боте Баку 33', Нейл Эль-Айнауи 49', Давид Раум 77' — Жереми Доку 88', Абдукодир Хусанов 90+4'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 4 Удары мимо 6 36 Владение мячом 64 5 Угловые удары 3 3 Офсайды 5 20 Фолы 7

Что будет дальше

Следующий матч «РБ Лейпциг» проведёт на своём поле против «Аугсбурга» 7 ноября в рамках 9-го тура Бундеслиги. В ЛЧ команда примет французский «Ланс» 24 ноября. Команда Энцо Марески через три дня отправится в гости к «Ноттингем Форест» на 10-й тур чемпионата Англии. В ЛЧ «Ман Сити» сразится в домашнем поединке с «Наполи» 24 ноября.