Центральный защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Ромеро согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико», информирует влиятельный журналист Николо Скира

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Между Кути Ромеро и "Атлетико" Мадрид достигнуто принципиальное соглашение о контракте до 2030 года (€ 6 млн в год) с возможностью продления до 2031 года. "Атлетико" сейчас ведёт переговоры с "Тоттенхэмом" о заключении сделки. "Тоттенхэм" хочет получить за центрального защитника € 40-45 млн, при этом защитник уже попросил о продаже», — написал Скира соцсети.

В прошлом сезоне 28-летний аргентинец сыграл 23 матча, забил 4 гола и сделал один ассист. В составе национальной сборной он выиграл серебро на ЧМ-2026.