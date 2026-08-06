Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро считает, что во время чемпионата мира 2026 года в его команде завелась «крыса», которая распространяла заведомо ложную информацию.

Фабио Каннаваро globallookpress.com

На ЧМ-2026 Узбекистан проиграл все три матча — Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3). Каннаваро возглавил сборную незадолго до старта мундиаля.

«Кто-то распространял много ложной информации. Возможно, потому что я иностранный тренер. Я не разрабатывал правила, которым мы следуем. Это европейский стандарт. Не понимаю, почему распространяют ложную информацию.

Предыдущий тренер был замечательным местным специалистом, добился хороших результатов. Но это не может быть поводом для критики в мой адрес. Я не мог не прояснить этот вопрос. Возможно, из-за того, что в национальной команде была "крыса", распространялось много ложной информации», — сказал итальянский специалист Championat Asia.