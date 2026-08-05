Мадридский «Реал» продолжает активные действия по сохранению в составе своего ключевого вингера Винисиуса Жуниора.
Руководство испанского гранда организовало официальную встречу с бразильским футболистом. В ходе данного мероприятия стороны подробно обсудили возможные финансовые и временные условия подписания нового трудового соглашения. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в спортивных средствах массовой информации появлялись сообщения о серьезном интересе к бразильцу со стороны лондонского «Арсенала». Британский клуб заявлял о готовности полностью удовлетворить завышенные финансовые запросы игрока. Руководство «Реала» предлагает спортсмену заработную плату до 24 миллионов евро в год с учетом различных бонусных выплат.