Ранее в спортивных средствах массовой информации появлялись сообщения о серьезном интересе к бразильцу со стороны лондонского «Арсенала» . Британский клуб заявлял о готовности полностью удовлетворить завышенные финансовые запросы игрока. Руководство «Реала» предлагает спортсмену заработную плату до 24 миллионов евро в год с учетом различных бонусных выплат.

Руководство испанского гранда организовало официальную встречу с бразильским футболистом. В ходе данного мероприятия стороны подробно обсудили возможные финансовые и временные условия подписания нового трудового соглашения. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года.

Мадридский «Реал» продолжает активные действия по сохранению в составе своего ключевого вингера Винисиуса Жуниора .

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